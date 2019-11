Delitzscher Intensivpflege-WG stellt sich vor

Delitzsch

Wohnlichkeit statt Klinikflair, ein großer Essensraum für alle, eine Terrasse. In der Kreuzgasse Delitzsch gibt es seit dem Frühjahr eine Intensivpflege-Wohngemeinschaft, um intensivmedizinisch auch außerhalb einer Klinik betreut werden zu können. Am Freitag und Samstag wurden Interessierten Einblicke gewährt.

Neu im Schulze-Delitzsch-Center

Die neue Wohngemeinschaft im Schulze-Delitzsch-Center in der Kreuzgasse soll es Menschen, die von Geburt an oder plötzlich und unerwartet durch einen Unfall oder schleichend durch Krankheit auf intensive Pflege mit Beatmung angewiesen sind, erleichtern, einen normalen Alltag zu (er)leben. Patienten vom Kleinstkindalter bis zum Senior können betreut werden. Auf einer Fläche von knapp 200 Quadratmetern wird in fünf behindertengerechten Einzelzimmern den Patienten beziehungsweise Bewohnern Fachbetreuung angeboten, rund um die Uhr – sie haben aber auch ihre Privatsphäre. Noch einen freien Platz hat die WG aktuell.

Sandra Dittebrand, Geschäftsführung Pflegedienst „Impuls Leben“ führt durch die Einrichtung. Quelle: Wolfgang Sens

„Unsere Zimmer sind sehr reduziert eingerichtet, die Bewohner sollen nach Möglichkeit ihre eigenen Möbel und Bilder mitbringen, damit sie sich hier wie daheim fühlen können“, betont Sandra Dittebrand, die Geschäftsführerin bei Impuls Leben und Initiatorin der neuen Einrichtung. Bei Bedarf können die Angehörigen auch mal mit in der Wohngemeinschaft übernachten.

Perspektivisch sollen 25 bis 30 Vollzeitstellen mit der neuen Intensivpflege-WG geschaffen werden, das Pflegepersonal arbeitet in Tag- und Nachtschichten je zwölf Stunden. Die Einrichtung ist in dieser Form neu für die Loberstadt, einen auf Intensivpflege spezialisierten mobilen Pflegedienst gibt es bereits seit Jahren.

Von Christine Jacob