Delitzsch

Seine Leidenschaft ist die Musik. Der Delitzscher J.K. du Dramont, bürgerlicher Name Jan Klein, will diese Leidenschaft nun besonders feiern. Der begeisterte Panflötenspieler, DJ und Musikproduzent ist beliebt in der Szene und startet deutschlandweit nun seine Fantreffen, die er intensiv vorbereitet hat. „Das erste findet natürlich in meiner Heimatstadt statt“, sagt Jan Klein.

Dort, wo er selbst mal der Wirt war – in der Gartenkneipe Am Wasserturm – ist es am Freitag so weit. Geöffnet ist das Lokal für das Fantreffen ab 19 Uhr, Beginn des eigentlichen Treffens ist um 20 Uhr. Mit dabei sein sollen neben J.K. du Dramont auch der Supertalent-Finalist Mark Ashley, der Prinz des Popschlagers Markus Nowak, Arnold „Der Wundergeiger“ und andere musikalische Schmankerl für Schlagerfreunde. Der Eintritt ist frei.

Delitzscher liebt die Musik

Musik, berichtet Jan Klein, sei schon sein Leben lang sein Begleiter. Seit er das Lokal am Wasserturm vor einiger Zeit aufgab, um sich voll auf seine musikalische Laufbahn konzentrieren zu können, sei es stetig bergauf gegangen: Jan Klein listet Live-Auftritte bei Uwe Hübners „DJ-Hitparade“, ein Duett mit dem weltberühmten Planfötenspieler Edward Simoni, einen TV-Auftritt mit Sängerin Nora Louisa und gemeinsame Projekte mit dem Supertalent-Finalisten Mark Ashley und Künstlern wie dem amerikanischen Country-Sänger Carl Emroy oder der Delitzscherin Jennifer Rast, die selbst gerade in der Schlagerszene durchstarten will, auf. Mit schon einigen Schlagersängern hat der Panflötenspieler gearbeitet. Seinen größten Erfolg feierte J.K. du Dramont mit seinem Tanzmix von „ El Condor Pasa“, der es in Hörercharts schon ganz nach vorn geschafft haben soll.

„Seit vielen Jahren bin ich leidenschaftlicher Panflötenspieler und finde es faszinierend, auch andere Menschen damit verzaubern zu können. Dieses wunderbare Instrument hat so viel Wärme und Ausdrucksfähigkeit ... einfach traumhaft, damit Gefühle auszudrücken“, schwärmt Jan Klein von seinem liebsten Instrument.

Von christine Jacob