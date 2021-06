Delitzscher Jäger schützen Rehkitze

Badrina

Im Morgengrauen geht es los an diesem schon sommerlichen Sonntag. Jäger Steven Alex ist mit sechs anderen „auf der Jagd“. Er möchte nahe der Schadebachteiche bei Badrina ein paar Rehkitze finden. Aber definitiv nicht, um sie zu töten. Ganz im Gegenteil.

Der Waidmann, er ist im neunten Jagdjahr, will die Rehkitze vor dem sicheren Tod schützen. Er ist heute ein Sucher. Jedes Jahr im Frühjahr und Frühsommer werden Rehkitze bei Mäharbeiten verletzt oder getötet. Die Ricken legen ihren Nachwuchs in Wiesen und Feldern ab, die Kleinen ducken sich instinktiv und sind kaum mehr zu entdecken, fallen dann den messerscharfen Geräten zum Opfer. Je geringer der Zeitabstand zwischen Suche und Mahd, desto effektiver die Maßnahme zur Rettung.

Zum Sonnenaufgang geht es los. Quelle: privat

Insgesamt 47 Hektar Ackerfläche gilt es an diesem Sonntagmorgen nach den Kleinen abzusuchen, bevor der Mähdrescher und damit der sichere Tod für die Jungtiere kommt. Der Bauer, der dafür Sorge tragen und seine Flächen absuchen muss, hatte den Jäger um Hilfe dabei gebeten – und der wiederum hat sich Hilfe gesucht. Dass Jäger und Landwirte so gut zusammenarbeiten, ist ein entscheidender Faktor bei der Kitzrettung, damit die Kleinen eben nicht der Wiesenmahd zum Opfer fallen. Beide – Jäger und Landwirte – sind weit mehr Naturschützer als die Klischee-Vorstellungen ihnen heutzutage zugestehen mögen.

Moderne Technik im Einsatz

Ein paar Tage später also stehen Jäger und auch deren Kinder am Feldrand, halten Umzugskartons bereit und wollen so Kitze retten. In diesen Wochen Ende Mai, Anfang Juni gibt es einige dieser Aktionen auf den Feldern. In manchen Gegenden bilden sich zur Kitzrettung sogar eigene Vereine, in der Delitzscher Region läuft es noch so auf lockeren Zuruf unter Jagdfreunden. Und nicht nur Kitze werden so gesichert, auch Hasen und Bodenbrüter – alles eben, was in Feld und Wiese lebt und die Flucht vor dem Mähwerk nicht selbst schaffen kann. Man kann das Suchen erledigen, indem viele Menschen das Feld in Reih und Glied ablaufen – ein ziemlicher Aufwand und bei hohen Gräsern oft ohne Chance. Auch die weit verbreitete Technik Hunde suchen zu lassen ist sehr zeitaufwendig. Erfolgsgarantie hat man nie.

Der 12-jährige Nick Leon Richter, Sohn von Steven Alex, hilft bei der Rettung mit. Quelle: privat

Diesmal hat sich das Team also für die Zusammenarbeit mit einem Jagd- und Schießspezialisten mit moderner Technik entschieden. Eingesetzt wird an diesem Morgen eine Drohne mit Wärmebildkamera. Einer steuert sie, alle Beteiligten sind mit Funkgeräten ausgestattet und der Drohnen-Pilot navigiert die Sucher zu der angezeigten Wärmequelle, im Idealfall also dem Kitz. Die Sucher müssen nur noch die ganz, ganz genaue Stelle des jeweiligen Kitzes ausfindig machen. „Die Wärmebilddrohne macht die Suche deutlich effektiver als bei anderen Taktiken“, so Steven Alex als erfahrener Jäger. Von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr sind so drei Kitze gefunden beziehungsweise in Sicherheit gebracht. Es wäre nur mit dem menschlichen Auge und dem Ablaufen der Fläche die sprichwörtliche Suche nach Nadeln im Heuhaufen geworden. „Hätte man das Gebiet von 47 Hektar traditionell zu Fuß durchkämmen müssen, wären 70 Leute nötig gewesen“, schätzt der 36-Jährige, „so haben wir es zu siebt geschafft.“

Kaum mehr als ein kleiner Punkt ist das Kitz auf dem Bildschirm. Quelle: privat

Mittels Drohne – Vereine können dafür sogar Fördermittel beantragen – können die Kitze im teils fast mannshohen Grün sehr gut ausgemacht werden. Das gilt zumindest für das geübte Auge. Kaum mehr als ein kleiner weißer Punkt ist auf dem Bildschirm zu sehen und man braucht schon einiges an Erfahrung, darin ein potenzielles Kitz zu erkennen. Die Jäger suchen die Stelle gezielt auf, mit Handschuhen nehmen sie die Kitze auf und packen sie samt möglichst viel Gras in den Karton – das hilft zu verhindern, dass zu viel menschlicher Geruch übertragen und angenommen wird und die Ricke ihr Kitz wohl nicht mehr versorgen würde. Deshalb ist die dringende Bitte der Experten auch, dass nicht jedermann Jungtiere wie von Reh und Hase anfasst und so Gutes zu tun glaubt. Das Gegenteil ist der Fall. „Das ist gut gemeint, aber meistens leider schlecht gemacht“, bittet Steven Alex darum, Jungtiere lieber liegenzulassen und die Arbeit – wenn überhaupt – Profis zu überlassen, da der Unbedarfte ja auch kaum einschätzen kann, ob eine Ricke ihr Kitz wirklich im Stich gelassen hat oder eben einfach mal nicht da ist.

In solchen Kartons kommen die Kitze vorübergehend unter. Quelle: privat

Im Schatten am Feld- und Wiesenrand werden die Kitze in ihren Umzugskartons abgestellt, regelmäßig schaut das Team nach, ob es ihnen gut geht und sie gesund und munter sind. Die eigentliche Fundstelle wird noch markiert und der Mähdrescher fährt bestmöglich drumherum, damit die Kitze später wieder einen guten Schutz haben. Theoretisch könnte man die Stellen auch nur so markieren, die Tiere dort liegen lassen und das Beste beim Umfahren hoffen: „Wir haben uns für die sicherere Variante entschieden“, sagt der Jäger.

Kitze bald wieder im Feld

Später nach dem Mähen, an diesem Morgen gegen 9 Uhr, werden die Kitze wieder dort ausgesetzt, wo man sie gefunden hat. Die Ricke kann so ihr Jungtier wieder in ihre Obhut nehmen, wenn sie später an die Stelle zurückkehrt.

Mit dem Karton geht es zur Fundstelle. Quelle: privat

Steven Alex schaut am Abend und auch am nächsten Tag noch mal nach den Fund- beziehungsweise Aussetzstellen. „Es kann ja leider auch passieren, dass eine Ricke vor den Mäharbeiten flüchtet und dabei bei einem Wildunfall umkommt und dann das Kitz alleine ist“, erläutert der Familienvater. Die gute Nachricht am Ende der Rettung nahe Badrina: Die drei Kitze werden wieder von ihren Ricken abgeholt und versorgt, alles ist gut gegangen. Die zwei Stunden Arbeit am frühen Sonntagmorgen haben sich also gelohnt. Hätte das nicht geklappt, hätten sich die Waidmänner sonst aber auch gerne um die Aufzucht gekümmert.

Steven Alex zum Beispiel hat gerade mal wieder ein Kitz daheim und versucht es aufzupäppeln. Bei einem Wildunfall waren die Ricke getötet und das Kitz schwer verletzt worden – unklar ist, ob es eine dauerhafte Verletzung an der Wirbelsäule ist oder nur eine Schwellung so drückt, dass die Hinterbeine aktuell einfach nicht funktionieren wollen. Das Kitz frisst, trinkt und verdaut entsprechend gut, es scheint also gut drauf. „Die nächsten Tage werden zeigen, ob es wirklich eine Chance hat“, sagt Steven Alex.

Die Experten fliegen mit ihrer Drohne im Großraum Delitzsch und kommen bei der Kitzsuche zu Hilfe, sofern sie es zeitlich einrichten können. Kontakt gibt es über http://www.long-range-germany.de

Von Christine Jacob