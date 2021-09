Delitzscher Jugendparlament stellt Kandidaten auf den Prüfstand

Delitzsch

Sechs Parteien, sechs Kandidaten stellten sich am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz in Delitzsch den Fragen der Bürger. Eingeladen und organisiert wurde vom Jugendparlament der Loberstadt. Seit zwei Monaten werkelten die jungen Leute an der Veranstaltung, die Idee dazu entwickelte sich bereits im Frühjahr. Zwölf Personen umfasst das Jugendparlament, welches ein unabhängiges Gremium der Stadt ist und 11 Prozent Delitzscher oder insgesamt 2250 Jugendliche vertritt. „Wir haben den Anspruch, unserer Stadt attraktiv zu machen, Jugendlichen eine Stimme zu geben, sie hörbar zu machen“, erklären Lea Pollok und Moritz Feige am Samstagmittag vor Ort.

Kandidaten erklären ihre Ziele

Inzwischen füllt sich die Bühne und die Kandidaten nehmen auf ihren Stühlen Platz. Katja Liebig stellt die Vertreter der jeweiligen Parteien vor und beginnt mit René Bochmann (AfD), der die oberste Priorität im Schutz, des durch die Pandemie geplagten Mittelstandes sieht. Philipp Rubach ist parteilos, kandidiert für Die Linke und möchte als jüngster Kandidat dem Osten eine Stimme geben. Neben ihm hat Martin Richter (FDP) Platz genommen, er setzt auf den bedarfsgerechten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Einzige Frau im Bunde ist Dr. Christiane Schenderlein (CDU). Sie sieht den ländlichen Raum als Zukunftsregion. Neben ihr ist Rüdiger Kleinke (SPD) zur Diskussion bereit. Er möchte die Pflegeberufe zukünftig attraktiver machen. Denis Korn (B’90/Grüne) ist der sechste Kandidat. Dem Familienvater und Unternehmer liegt eine lebenswerte Zukunft am Herzen. Sechs ausgewählten Fragen gilt es zu beantworten. „Sachlich, fair und angenehm“, bittet die Moderatorin die Gäste bei der Beantwortung der Fragen zu bleiben.

Interessierte Bürger hören zu

Vor der Bühne sind inzwischen die aufgestellten Biertischgarnituren und Stehtische mit einem erwartungsvollen Publikum besetzt. Mit der Tochter am Tisch steht Enrico Nürnberger. Er erklärt: „Ich bin an Politik sehr interessiert und daher heute hergekommen. Es ist sehr wichtig und vor allem auch schön, von den Kandidaten zu hören und nicht nur von Ihnen auf dem Plakat zu lesen. Mein Sohn ist auch im Jugendparlament tätig. Er darf in diesem Jahr das erste Mal wählen. So werden wir gemeinsam zur Bundestagswahl gehen. Natürlich lebt man als Eltern eine Grundeinstellung vor, aber trotzdem habe die jungen Leute ihre eigene Meinung. Dass es in Delitzsch ein Jugendparlament gibt, ist eine schöne Sache, denn nur so können die Jugendlichen ihre Anliegen deutlich machen.“ Auf die Frage, ob die Kandidaten seine Wahlentscheidung heute noch beeinflussen könnten, antwortet der junge Mann: „Natürlich mache ich von meinem Wahlrecht Gebrauch. Ich bin mir schon sehr sicher, dass ich weiß, wem ich zur Bundestagswahl meine Stimme geben werden.“ 30 Minuten waren ursprünglich geplant, um sechs Fragen zu beantworten. Letztlich fiel es den Kandidaten dann schwer kurze Antworten abzuliefern, sodass das Zeitmanagement ins Wanken geriet.

Podiumsdiskussion aufgezeichnet

Nach 60 Minuten waren die Bürger an der Reihe, Fragen zu stellen. Auch hier brannten bekannte Themen wie Verkehrskonzept, Fördermitteldschungel oder die Unterstützung der Pflegeberufe unter den Nägeln. Noch einmal 60 Minuten standen die Kandidaten in der zweiten Runde Rede und Antwort, bevor die Podiumsdiskussion geschlossen wurde. Währenddessen lief für alle, die nicht anwesend sein konnten, aber interessiert an Politik, Veränderung und Mitgestaltung sind, ein Livestream, um das Geschehene zu verfolgen. Noch bis zur Bundestagswahl kann die Podiumsdiskussion im Netz angeschaut werden.

Von Anke Herold