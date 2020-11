Delitzscher Jugendparlament will Spielplatz aufwerten

Delitzsch

Bei mehr als 30 Spielplätzen in Delitzsch und den Ortsteilen gerät einer seit Jahren immer wieder negativ ins Blickfeld und bringt vor allem seinen Nutzern Kritik ein. Der Spielplatz in der Rathenaustraße ist oft vermüllt. Das Jugendparlament will daran nun etwas ändern.

Ungewollte Spuren

Der kleine Spielplatz im Delitzscher Osten nahe der Grundschule besteht aus nur ein paar Geräten vor allem für Größere, ist und bleibt aber ein beliebter Treffpunkt. Wie auch der Spielplatz auf dem alten Friedhof in der Innenstadt ist der in der Rathenaustraße einer der Plätze in Delitzsch, die nach wie vor stark von Jugendlichen frequentiert werden. Das Angebot der Rathenaustraße richtet sich laut Spielplatznavigator auf www.delitzsch.de auch speziell an junge Leute, bietet schließlich auch eine Sportanlage. Doch die Jugend hinterlässt auch ungewollte Spuren. Die Jugendlichen hätten ein „individuelles Müllentsorgungsverhalten“, wie es ein Mitarbeiter der für die Spielplätze zuständigen Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch charmant umschreibt. Hinzu kommt – wie auf fast jedem Spielplatz im Delitzscher Stadtgebiet – die ein oder andere Schmiererei und Kratzerei auf den Geräten.

Jugendparlament hat Ideen

Dem „Problemspielplatz“ in der Rathenaustraße nimmt sich das frisch konstituierte Jugendparlament der Stadt nun per Antrag an. Darin wird unter anderem gefordert, mehr Papierkörbe aufzustellen. Das kann aus Sicht des Jugendparlaments helfen, das Müllproblem in den Griff zu bekommen. Derzeit steht ein Papierkorb direkt auf dem Platz und scheint doch oft nicht zu reichen, so jedenfalls auch die Beobachtung des eben zu Ende gegangenen Projekts „Umfelderhaltung auf Spielplätzen“. Zudem plädieren die Jugendparlamentarier für eine bessere Beschattung des Platzes, die derzeit erst teilweise vorhanden ist. Und sie wünschen sich mehr Sitzgelegenheiten und ein höheres Fangnetz, um das Areal insgesamt aufzuwerten.

Die Stadtverwaltung ist dabei, den Antrag zu prüfen und will sehen, was möglich ist, heißt es auf Anfrage.

Von Christine Jacob