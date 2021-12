Delitzsch

Florian Senf macht eine frappierende Rechnung auf: „Die Hälfte meiner Jugend habe ich nun mit der Pandemie verbracht“, so der 18-Jährige. Er rechnet da mit der Zeit ab dem 14. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit. Inzwischen ist der junge Delitzscher in der Ausbildung zum Mechatroniker und froh, dass er im Jugendtreff Yoz Freunde sehen kann. So wie ihm geht es vielen. Was läuft in Delitzscher Treffs noch in der aktuellen Pandemie-Zeit?

Durch Corona mehr Ordnung im Delitzscher Jugendzentrum Yoz

Delitzsch: ein bisschen Öffnung in Jugendtreffs

Das Delitzscher Jugendzentrum Yoz wird 20 Jahre alt

Das Yoz, die Einrichtung des DRK an der Sachsenstraße, zeigt sich als Jugendzimmer des Delitzscher Nordens: Draußen ist’s kalt, drinnen warm. Tischtennisplatte, Couch-Ecken verteilen sich im Saal, Graffiti-Kunst an der Wand und Pizzaduft in der Luft. Der Stand für die Handdesinfektion am Eingang. Die Grüppchen können ohnehin Abstand halten im großen Raum. Derzeit aber sind die Regeln wieder strenger. „Wir hatten vor allem auf Abstand gesetzt, um die Masken zu ersparen“, erzählt Sozialpädagogin Nicole Ranft. Aber in der aktuellen Corona-Lage herrscht nun zusätzlich Maskenpflicht. Die Hygienemaßnahmen sollen helfen, das Yoz im Gegensatz zu Freizeit-Sportstätten offen zu halten. In Lockdownzeiten mussten alle Treffs schließen. Niemand will, dass es wieder so kommt.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wissen, dass auch schon viele geimpft sind. Getestet wird regelmäßig in den Schulen“, stellt Nicole Ranft fest. Florian Senf gehört zu den älteren Besuchern: „Ich komme sehr gerne hierher. Einfach um abzuschalten, den Kopf freizukriegen. Aber die Masken ziehen schon ein bisschen runter“, stellt er fest.

„Die Kinder und Jugendlichen sind aber weniger entspannt als sonst“, ergänzt Nicole Ranft. „Sie verstehen die jeweiligen Maßnahmen nicht. Sie sorgen sich, wie es mit ihnen weitergeht.“ In der Lockdownzeit versuchte das Yoz-Team, über die sozialen Medien Kontakt zu halten. „Aber das haben nicht alle und gerade die nicht, die es nötiger hätten“, sagt Nicole Ranft.

Vernünftiges Reduzieren

Auch im Jugendtreff Quo Vadis in der Mauergasse, der zum Family-Familienzentrum gehört und von der Freikirchlichen Gemeinde getragen wird, gibt es ebenfalls wieder mehr Einschränkungen. „Vorgeschrieben sind sie nicht. All die Verordnungen lassen die Jugendtreffs eher raus“, sagt Mathias Mittmann, der die Einrichtung in der Stadtmitte betreut. „Aber einiges zu reduzieren, gebietet einfach die Vernunft.“ Immerhin haben derzeit auch die Schulen geöffnet, wird dort getestet.

Aufgaben für den Musikkurs per WhatsApp

Kurse, die mehrere Generationen einbeziehen, können nicht mehr in dieser Form stattfinden. „Immerhin haben wir mehr Freiheit als im vorigen Jahr“, stellt Mittmann fest. Bei der Musikwerkstatt hat es sich zum Bespiel bewährt, Übungsaufgaben über WhatsApp zu verschicken. Die aufsuchende Jugendarbeit läuft ebenfalls weiter. Die Räume im Treff in Stadtmitte sind kleiner als im Zentrum im Norden und nicht so gut zu überblicken. „Den Chill-Raum haben wir deshalb geschlossen“, sagt Mittmann. Aber es kommen offenbar wegen Maskenpflicht und Abstand einige auch weniger oft in den Treff. Die Hoffnung, um den Lockdown herumzukommen, bleibt.

Von Heike Liesaus