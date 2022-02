Delitzsch

Normalerweise wäre jetzt die große Zeit der Karnevalisten auch in Delitzsch. Am Donnerstag Weiberfastnacht, am Wochenende Abendveranstaltung, am Rosenmontag der Ausflug zum Umzug nach Eilenburg. Diesmal bleibt es ruhig. Nur auf der Facebook-Seite des Delitzscher Carneval Vereins (DCV) wird mit Reimen und Bildern der Männerballett-Auftritte an Weiberfastnacht & Co. erinnert, auf 2023 gehofft und geraten, zu Hause mit sich selbst anzustoßen.

Dazu hat Vereinspräsident Stefan Dathe weiteren Grund: Nachwuchs ist angekommen. Wie es sich gehört, am 22. 2. „Allerdings waren wir alle Corona positiv“, so der nun zweifache Vater, der sich freut, dass Mutter und Kind nach dieser Geburt unter besonderen Umständen wohlauf sind und die Leipziger Klinik diese Tage auch verlassen können. Nicht allein Familie Dathe ist betroffen. „Der halbe Vorstand ist derzeit in Quarantäne“, stellt er fest. Ob und wie der Rathausschlüssel, der noch am 11. 11. erobert werden konnte, am Aschermittwoch zurückgegeben werden kann, stand vorerst noch nicht fest.

Aber es gibt weiteren Ausblick auf schönere Zeiten: Die Tänzer und Tänzerinnen des DCV werden in den kommenden Monaten wieder öfter auf den Bühnen der Region zu erleben sein. „Wir freuen uns, dann Teil von Veranstaltungen anderer zu sein“, so Stefan Dathe, der sich selbst auch als Sänger betätigt und dafür schon Nachfragen hatte. Vor allem planen die Karnevalisten ein eigenes Event im eigenen Domizil an der Benndorfer Landstraße: Am 30. April soll dort zum Tanz in den Mai eingeladen werden.

Ohne großes Brimborium werden auch in Eilenburg und Bad Düben die Rathausschlüssel wieder in den Besitz von Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) übergehen. Ein Schlusspunkt unter eine Session, die erneut Corona zum Opfer fiel.

Von Heike Liesaus