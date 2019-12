Delitzscher Karnevalisten erobern sich neue Welten

Delitzsch

„DerDCV entdeckt andere Welten“ heißt das Motto der Session bei den Delitzscher Karnevalisten. Und deren heiße Phase lässt nicht mehr lange auf sich warten. Die Akteure haben bis zu ihren ersten Auftritten einen engen Probenplan. Schon am 1. und 2. Februar soll in der Turnhalle der Grundschule am Rosenweg die Post beim Kinderfasching abgehen.

„ Star Wars “ und „Man in Black“

Das Sessions-Motto gilt freilich besonders fürs Programm der Großen. Da lassen die DCVler schon mal ihre Stormtrooper, die Soldaten aus dem Star-Wars-Film, über die sozialen Netzwerke los. Das Männerballett hat diese Kostüme schon eine Weile im Bestand. Aber es wurde sich anderweitig neu eingekleidet. Der DCFant, das Maskottchen des Vereins, kreist zwar in einem niedlichen Raumschiff auf dem Ankündigungsplakat. Doch die Filmbranche hat im Laufe der Jahrzehnte viele Werke geschaffen, die den Delitzscher Karnevalisten spektakuläre Vorlagen geben. Da steht „Man in Black“ offenbar ganz oben. Diese Outfits waren dann sogar bei C&A zu haben. Beim Fotoshooting zur Shopping-Tour durften auch buntere „Außerirdische“ mit.

Glühwein, Theater und Karten

Die Karnevalisten sind auch außerhalb der Faschingstage präsent. Beim Adventsmarkt feuerten die Närrinnen und Narren die Glühweinkocher an. Vor der Festlocation Markt Zwanzig wurde nicht mit irgendeinem warmen Süßtrunk gehandelt, sondern mit Winzerglühwein. Außerdem brachten die DCVler ein Theaterstück mit Waldgeistern, Zauberkugel und Weihnachtsmann auf die Bühne. Der Ticketverkauf lief natürlich ebenso.

Gefeiert wird jeweils im Markt Zwanzig am Markt. Am 15. und 22. Februar sind dort die Faschingsveranstaltungen und am 20. Februar ist Weiberfastnacht angesagt. Karten gibt es in der Urlaub Meehr-Bar, der Tourist-Information im Barockschloss sowie unter Telefon 0157 37606812.

Von Heike Liesaus