Delitzscher Karnevalisten hoffen aufs nächste Jahr

Delitzsch

Der Delitzscher Carneval Verein (DCV) hat die Saison 2020/2021 abgesagt. Auch der Auftakt am 11.11. fällt in der Loberstadt ersatzlos aus. „Schweren Herzens verkünden wir, was in vielen Köpfen schon gewiss war“, so die Karnevalisten, die bis zuletzt gehofft und für die Übergabe geplant hatten. Das ist einmalig in den 27 Jahren des DCV. Die Rücksprache mit dem Oberbürgermeister war schon, schließlich gelten strengere Corona-Auflagen. Die Teilnehmer der Stadtratssitzung sind in Quarantäne. Denn ein Mitglied wurde positiv getestet.

Es fehlt etwas

Das bedeutet: Die Schlüsselgewalt bleibt bei den Obrigkeiten der Stadt. „Das ist ein merkwürdiges Gefühl, so als ob man jetzt, wenn es kälter wird, ohne lange Hosen und Jacke herumlaufen würde“, sagt der DCV-Vorsitzende Stefan Dathe. Für ihn ist es ausgerechnet die erste Saison als Vorsitzender, die ausfällt. Der neue Vorstand war im Juni gewählt worden. Vor der neuen Leitung stand auch die Aufgabe, ein neues Veranstaltungs-Domizil zu finden. Denn das in den vergangenen Jahren genutzte Markt 20 steht jetzt ohne Betreiber da. Nun gab es ohnehin die Idee, die Vereinsräume an der Benndorfer Landstraße für die Abendveranstaltungen fit zu machen. Deshalb haben nun einige Mitglieder trotzdem etwas Arbeit: Es wird eine neue Bühne gezimmert. „Und irgendwann werden wir die auch wieder brauchen“, schätzt Stefan Dathe.

Disziplinierte Karnevalisten

Fürs gemeinsame Training ist das Vereinsdomizil jedoch bis Ende November erst einmal geschlossen. Dabei waren zwischenzeitlich gerade viele junge Mitglieder froh, wieder trainieren und bei kleineren Veranstaltungen auftreten zu können.

„Doch auch wir Karnevalisten können einen Teil dazu beitragen das Virus in den Griff zu bekommen, wenn wir uns disziplinieren“, so der DCV. Nun werden das kommende Frühjahr und der Sommer in den Blick genommen: „Wir hoffen auf den Tanz in den Mai im Pfarrgarten. Wir hoffen auf ein Peter und Paul 2021 mit historischem Gerichtstag und eine bunte Bühne auf der wir uns präsentieren können. Wir hoffen auf Geburtstage, Jubiläen, auf Gartenfeste sowie Abendmärkte.“

Von Heike Liesaus