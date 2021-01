Delitzscher Karnevalisten trotzen der Corona-Krise

Delitzsch

Karnevalisten ohne Karneval. Das kommt auch auf den Delitzscher Carneval Verein zu. Was treiben die Fans von Jubel, Trubel, Heiterkeit in Lockdown-Zeiten? „Es wird weiter an der Bühne gebaut“, fällt Stefan Dathe, der seit dem vorigen Sommer DCV-Präsident ist zuerst ein. „Ansonsten hoffen wir wie alle anderen einfach auf den Sommer, darauf, dass unsere Mädels wieder tanzen und dass sich Freunde wieder treffen können.“ Denn auch der Bühnenbau kann jeweils nur von einzelnen Handwerkern bewerkstelligt werden.

Der DCV macht seit 25 Jahren Karneval in Delitzsch

„Haltet durch“

Außerdem haben sich die DCV-Mitglieder an mehreren Videos versucht, die sie auf Facebook hochluden. Da streiften vor Weihnachten die DCV-Clowns durch die Delitzscher Innenstadt. „Damit wollen wir zeigen: Der Karneval existiert noch. Haltet durch, es gibt ein Leben nach Corona“, stellt Dathe fest. Von einer der Trainerinnen hat er auch gehört, dass in der Gruppe Videos mit Tanzaufgaben verschickt wurden, die die Kinder nachtanzen konnten. Und normalerweise würden im Februar auch ein oder zwei Tanzformationen des DCV an Meisterschaften karnevalistischer Tänze teilnehmen. Das fällt natürlich ebenso aus, wie die Faschingsveranstaltungen selbst. Klar ist schon jetzt, dass alle einiges an Training aufzuholen haben werden, wenn es wieder losgeht.

Bühne wird fit gemacht

Mit der Bühne, die jetzt im Vereinshaus an der Benndorfer Landstraße installiert wurde, macht der DCV das eigene Domizil fit für Veranstaltungen. Denn nachdem das Bürgerhaus bereits nicht mehr zur Verfügung stand, ist nun auch der Veranstaltungsort, den sich die Karnevalisten in der Loberstadt gesucht hatten, geschlossen. „Wir konnten sogar Sponsoren finden, die uns für den Bau mit Material unterstützt haben. Als nächstes soll die Lichttechnik installiert werden“, berichtet der DCV-Chef. Eins wurde sich schon vorgenommen: Die Faschingstage sollen nicht ohne Aktion bleiben. Es wird einen Aufruf geben, den Fasching sichtbar zu machen. Außerdem sind wir mit dem Dachverband im Austausch“, so Dathe. Aber da wird es dann schon ernst hinter den Kulissen, zum Beispiel mit Trainerschulungen. Im vorigen Jahr absolvierte der 33-jährige bereits das Wochenend-Seminar „Recht & Finanzen“. „Da hat mir der Kopf gedröhnt“, erzählt er lachend. „Ich habe mich jetzt auch für den 18./19. Juni wieder in Bad Schlema angemeldet. Noch ist es nicht abgesagt.“

Von Heike Liesaus