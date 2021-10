Delitzscher Katastrophen-Helfer endlich am zentralen Platz

Delitzsch

320 Quadratmeter in der Fahrzeughalle, 120 Quadratmeter in den Nebengebäuden mit Umkleide-, Sanitär-, Lager-, Büroräumen und Küchenzeile. Der neue Katastrophenschutz-Stützpunkt des DRK-Kreisverbandes Delitzsch ist ein Quantensprung. Denn zeitweise lagerten Material und parkten Fahrzeuge für den Einsatzzug verteilt in neun verschiedenen Garagen und Gebäuden. Jetzt ist alles an einem Fleck. Dem DRK Delitzsch ist es sogar gelungen, die Grundstücke in der Nachbarschaft der Geschäftsstelle zu bekommen. Es wurde nicht nur konzentriert, sondern auch räumlich umstrukturiert.

Viele Jahre sei bereits versucht worden, diese Zentralisierung zu schaffen, erinnerte Patrick Paproth, Präsident des Verbands, als das neue Objekt in der Eilenburger Straße 61 jetzt vorgestellt wurde. Das Delitzscher DRK hat das Projekt ohne Fördermittel gestemmt. Andererseits: Nicht nur funktional sei der neue Stützpunkt wichtig, sondern auch als Wertschätzung. Wer hier mitwirkt, soll gern kommen. Außerdem steckt viel handwerkliche Eigenleistung der Ehrenamtlichen in der Erweiterung. Gerade in der Coronazeit sei von allen wahnsinnig viel geleistet worden. „Da blieb nicht viel zu sagen, die Sachen liefen einfach“, so Paproth.

„Zuwendungen von Land und Bund sind für die Aufgaben zwar vorhanden, aber trotzdem sind jährlich 17 000 Euro zu erwirtschaften. Die Ehrenamtlichen übernehmen dabei neben der Bereitschaft unter anderem Aufgaben zur Veranstaltungsabsicherung“, würdigte Vorstandsvorsitzender Jens Stiller Arbeit im Hintergrund.

Waldbrand, Bombenfund, Flüchtlingsbetreuung

Der Einsatzzug war unter anderem bei großen Waldbränden in Beilrode, zur Unterstützung von größeren Einsätzen der Feuerwehr, bei Evakuierungen wegen Bombenfunden in Leipzig und Chemnitz gefordert, zählte Kreisbereitschaftsleiter Robert Kirchhof auf. Alle zwei Wochen sind die Delitzscher derzeit auch bei der Betreuung der afghanischen Flüchtlinge gefragt, die am Flughafen Halle-Leipzig ankommen.

Schweigeminute für Lothar Beckmeier

Oberbürgermeister, Vertreter von Landratsamt, Polizei, Feuerwehr; Leiter benachbarter Einsatzzüge waren nun zur coronabedingt um Monate verspäteten Einweihung eingeladen. Gäste und Gastgeber legten zu Beginn eine Schweigeminute ein: DRK-Urgestein Lothar Beckmeier ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Er gilt als Gründer des Betreuungszugs, hatte viele der jüngeren entscheidend geprägt. „Wir waren alle bei ihm in der Ausbildung“, sah sich Kreisbereitschaftsleiter Robert Kirchhof um. Der Einsatzzug hat heute 63 Mitglieder.

Falschparker als Herausforderung an der Einfahrt

Die Helfer hoffen, dass ihr Domizil noch bekannter wird. Auch, weil dann hoffentlich weniger Kraftfahrer auf den Flächen an der Ausfahrt parken, die nicht dafür freigegeben sind. Bisher habe glücklicherweise immer noch das fahrerische Können geholfen. Das ist auch beim Einrangieren in die Halle gefordert. Für die Feierstunde war die Fläche weitgehend freigeräumt. Im Normalfall müssen da Führungsfahrzeug, Mannschaftstransportwagen, Gerätewagen, mobiler Feldkochherd, Transport-Lkw, Anhänger und Krankentransportwagen ihre genau markierten Plätze finden.

