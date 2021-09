Delitzsch

Jason stellt stolz die Immobilie vor, die er mit seinen Freunden gebaut hat: „Das hier ist der Imbiss“, zeigt er auf das kleine Gebäude. Paletten bilden die Basis. Ringsherum sind größere und kleinere Bretter zu Wänden geworden. Das Brett vorm Imbiss ist nicht sehr hoch. Zur Luke, die hineingesägt ist, müssen sich selbst Grundschüler bücken. Sie haben dafür die Farbe Schwarz gewählt. „Und hier ist dann der Wohnbereich“, breitet der Neunjährige die Arme aus. Das Holz ist gelb und grün gestrichen. Ein Teil wurde sogar überdacht.

In den Ferienwochen sind mehrere solcher bunten Häuschen im Garten des Delitzscher Horts Loberaue entstanden. Kinder haben sich ihre „Stadt in der Stadt“ gebaut.

Hortleiter Marco Schönfelder strahlt, wenn er über die Kinderstadt schaut. Dabei mussten die Pädagoginnen und Pädagogen der Einrichtung im Delitzscher Westen besonders in den ersten zwei Wochen, die als Bauzeit deklariert waren, viel Gelassenheit beweisen. „Messer, Gabel, Scher’ und Licht sind für kleine Kinder nicht“, heißt es so schön. In diesem Fall waren die Kinder zwar ein wenig größer. Aber Hammer, Säge und Akkuschrauber in ihren Händen zu sehen, löste schon etwas Gänsehaut aus. Das war eben kein Werkeln mit winzigen Brettchen aus weichem Balsaholz und mit Bürokleber. Natürlich gab es als Erstes einen kleinen Lehrgang. Aber dann wurde den Kindern das Feld überlassen. „Ja, da musste man mal sagen, dass die dünnsten Bretter nicht unbedingt mit den dicksten Nägeln verbunden werden sollten. Aber in der Regel wurde sehr viel allein gemacht“, berichtet Marco Schönfelder. Eines der ersten Objekte soll eine Bank gewesen sein, zum Ausruhen und Quatschen. Es habe auch keine Verletzten gegeben.

Plötzlich erschienen Kinder morgens mit Kinderarbeitssachen in den Ferienspiele. Offenbar haben bereits die Bekleidungshersteller den Trend erkannt. Und als Erstes wurden sich die Bretter und die Werkzeuge gegriffen. Auch Jason erzählt, dass er zu Hause mit seinem Vater öfter etwas baut.Applaus kam sogar von den Balkons der Wohnblöcke in der Nachbarschaft. Manchmal blieb ein Passant mit seinem Fahrrad am Zaun stehen und gab Tipps: „Nicht versuchen, den Nagel mit einem Mal einzuschlagen, sondern erstmal vorsichtig in Position bringen und dann kräftiger.“

Vorn ist die Imbiss-Luke. Der Wohnbereich ist gelb und grün gestrichen, zeigt Jason. Quelle: Heike Liesaus

Jason zeigt auch Anerkennung für die Bauten anderer. Von einem Haus-Modell, das offene Fachwerk-Strukturen aufweist, ist er besonders fasziniert. Hier haben Linda und Sophie mitgewirkt. Und Jason findet vor allem toll, dass es eine Leiter gibt, die direkt aufs Dach führt. Über die Bank an der Seite geht das auch. Und schon sitzen alle Kinder ganz oben.

Nach der Bau- kam die Kreativ-Zeit. Kleines Aufatmen bei den Erzieherinnen und Erziehern. Nun wurde mehr gestrichen und dekoriert. Zoe richtet noch schnell das Stückchen Gardine, das im Häuschen ihrer Kreativ-Gruppe als Tischdecke dient. „Den haben wir erst gestrichen“, stellt sie das flache rosa Möbel aus Brett und Klötzen vor, auf dem sogar eine selbst gezimmerte Blumenvase steht. Den Kindern stand auch eine Schreibmaschine zur Verfügung. Damit wurden reihum täglich Notizen über den Fortgang der Arbeiten verfasst. „Das Team Bauarbeiter-Girl hat schon Bodenbelag. Eine Eingangs- und Ausgangstür wurde gebaut“, heißt es da unter anderem. Und es gibt auch den Eintrag, dass alle Wände pink werden sollten. „Das fand ich nicht so schön“, schreibt die Autorin. Und vermerkt den Kompromiss: Ein Teil wurde blau gestrichen.

Alles da: Fenster, Dach, Terrasse mit Zaun. Quelle: Heike Liesaus

Beim Abholen wurden die Eltern an die Hand genommen und bekamen extra Führungen. Und sie brachten dann, was noch gebraucht wurde: Ein Vater holte noch eine Palette. Andere Eltern steuerten Pflanzen und Blumenerde bei, weil das Konzept eines Baus vorsah, Grünzeug auf dem Dach zu haben. Auch die Jüngeren aus der benachbarten Kita Zauberhaus kamen vorbei und durften die Gebäude bewundern.

Die Stadt-in-der Stadt-Idee wurde vom Leipziger Haus Steinstraße abgeguckt: Dort wird seit einigen Jahren jeden Sommer gemeinsam mit anderen soziokulturellen Zentren und Vereinen solch ein außergewöhnliches Ferienspiel organisiert, sind auch Theater, Malerei oder Tanz integriert. „So eine Kinderstadt zu bauen, deckt letztlich viel ab“, schätzt Marco Schönfelder: „Von Mathe bis Gestaltung. Soziales sowieso.“ Die Gruppen mussten sich jeweils verabreden, auch mal neu finden. Denn nicht alle Kinder waren ständig da. Es ging ja zwischendurch auch mal mit den Eltern auf Reisen.

Bunte Ferien-Erinnerungen

Nun sind die Ferien zu Ende. Die Häuser werden noch ein Weilchen daran erinnern, aber nicht bleiben können. Als Dauerspielgeräte sind sie leider nicht geeignet. „Da macht nun mal der Tüv nicht mit“, erklärt der Hortleiter. Und der Winter würde den Brettern und Stoffen, die verwendet wurden, auch zu sehr zusetzen. Aber im nächsten Jahr soll es eine neue „Stadt in der Stadt“ am Hort Loberaue geben. Die Auswertung der ersten wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Da gibt es noch die Erinnerungsfotos. Die wurden ganz traditionell analog auf Film fotografiert. Ein Drogeriemarkt hatte Einwegkameras zur Verfügung gestellt. Nun sind die Rollen abgegeben. „Da sind wir noch sehr gespannt, was dabei rauskommt.“

Von Heike Liesaus