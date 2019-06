Delitzsch

Die Erbsen haben sich selbstständig gemacht. Morgens waren sie noch im Glas. Am Nachmittag ist darauf ein kleiner Berg gewachsen. Und daneben kullern auch viele herum. Ein Phänomen, dem die Kinder aus dem Delitzscher Hort Am Rosengarten beim „Tag der kleinen Forscher“ nachgingen. Erzieherin Stefanie Rohne führte den Mitgliedern der Arbeitsgruppe (AG) vor, was sie den anderen Kindern später auch noch zeigen würden. „Damit wollen wir uns natürlich vorstellen“, so Roy Engler, der Stefanie Rohne seit einem Jahr in der AG unterstützt. „Wir haben schon Pflanzen bestimmt und Vulkane selbst gebaut. Auch unsere T-Shirts haben wir selbst gebastelt“, erzählt der neunjährige Levi, was sonst noch so gemacht wird.

Besonderer Sprengstoff

Bei der Sache mit den Erbsen war natürlich Wasser Auslöser des erhöhten Raumbedarfs der Hülsenfrüchte. Einige Exemplare sollten noch in einen Plastebecher, der mit Gipsbrei befüllt wurde, gesetzt werden. Hier trocknet der Gips zuerst. Er wird aber später von den quellenden und keimenden Erbsen gesprengt, erläuterte Stefanie Rohne.

Insekten und Flaschenzug

An anderen Stationen konnte mit bunten Wassertropfen experimentiert werden, die mit Pipetten auf Küchenpapier getropft wurden. Die Kinder konnten sehen, wie sie sich ausbreiten und vermischen. Auf dem Rasen der Weitsprunganlage wurde nach Insekten gefahndet, und dank der Flaschenzug-Konstruktion konnte sich plötzlich ein Kind allein den Kräften von mehreren seiner Altersgenossen entgegenstemmen.

„Vielleicht hat der ein oder andere am Ende Lust, bei uns in der AG mitzumachen“, so Roy Engler. Der Hort Am Rosengarten ist bereits seit vorigem Jahr insgesamt „Haus der kleinen Naturforscher.“ Für Levi ist das schon mal gar keine Frage: „Ich will gerne auch später etwas erforschen. Aber ich finde schon jetzt zu Hause immer interessante Dinge.“

Von Heike Liesaus