Delitzscher Kindersport bekommt neue Führung

Es war immer klar, dass es mal so kommen wird. Das hat er von Anfang an transparent gemacht. Stefan Fienhold, der im Vitamed Delitzsch, mit 2700 Mitgliedern dem größten Verein der Stadt, ein beliebtes Kindersportzentrum aufgebaut hat, verlässt die Stadt wieder.

Mit Job in Delitzsch Studium finanziert

Der 32-Jährige hat sich mit dem Job bei Vitamed sein Studium finanziert. Nun hat er sein Staatsexamen in der Tasche und wird Grundschullehrer in seiner Heimat Thüringen. Zuvor aber hat er Delitzsch noch einen Forschungsdienst erwiesen. Der junge Lehrer hat im Rahmen seiner Staatsexamensarbeit eine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt. Dabei wurden mehr als 80 Kinder unter anderem hinsichtlich ihrer motorischen Leistungsfähigkeit untersucht und die Ergebnisse mit bundesweiten Daten verglichen. Dabei hat Stefan Fienhold bestimmte Parameter herangezogen, etwa die Frage wie sicher Kinder auf einem Bein stehen können, wie gut sie über eine Linie springen und vieles mehr. Basis ist das sogenannte Motorik-Modul, bekannt auch als MoMo-Studie. Es ist eine Studie im Auftrag des Bundes, die zur motorischen Leistungsfähigkeit und körperlich-sportlichen Aktivität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland forscht. Ergebnis: Die Kinder, die im Sportolino-Kindersportzentrum des Vitamed aktiv sind, sind besser als der bundesdeutsche Schnitt.

Auch daran hat Stefan Fienhold in den vergangenen vier Jahren, in denen er das Zentrum aufbaute, gearbeitet. Die Kinder sind fit, beweglich, gut in ihrer Koordination. Es werden verschiedene Kurse vom etwa anderthalbjährigen Kind bis ins Grundschulalter angeboten, Kinder ab sieben trainieren dann in der Halle. 350 Kinder trainieren bei Vitamed, 250 davon im Kursbereich. Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder wird bewusst genutzt, damit sie ihr „Bewegungswissen“ erweitern. Am Ende ist es alles Vorbeugung für Zivilisationskrankheiten wie Adipositas – wer sich gerne bewegt, wird damit auch im Erwachsenenalter kaum zu kämpfen haben.

Möglichst eine Stunde Bewegung täglich

„Kinder sollten sich täglich eine Stunde richtig bewegen“, sagt Marie Dörnbrack. Mit richtig ist dabei gemeint, dass sie ins Schwitzen kommen, also mit hoher Intensität unterwegs sind. Auch Erwachsene sollten täglich eine Stunde körperlich aktiv sein, mit moderater Aktivität – da zählt auch mal ein ordentlicher Spaziergang dazu. Jedes bisschen Sportlichkeit in jungen Jahren ist wichtige Grundlagen für ein gesundes und fittes Leben im Erwachsenenalter. „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nur sehr schwer und sehr langsam“, umreißt es Stefan Fienhold. Wer als Kind zum Beispiel das Balancieren nicht lernt, wird es als Erwachsener kaum schaffen und dieses Defizit in seinem Alltag zu spüren bekommen – auch dann, wenn nicht gerade ein Schwebebalken in der Nähe ist. Bestimmte koordinative Fähigkeiten sollten einfach sitzen, gesetzt werden sie am allerbesten im Kindesalter. Zudem ist Bewegung ein Lernkanal und tut gerade Kindern gut.

Nun übernimmt die 27-jährige Marie Dörnbrack das Kindersportzentrum im Vitamed Delitzsch als Bereichsleiterin. Perspektivisch soll das Kursangebot für die Kleinen nochmals erweitert werden, ebenso soll mehr mit Krankenkassen kooperiert werden.

