Delitzscher Kita Sonnenschein feiert ihren 20. Geburtstag

Delitzsch

Als die neue Kita „Sonnenschein“ in derAltstadt am Delitzscher Schloss eröffnet wurde, saßen sicher ebenso Kinder in diesem Alter bei der Feier im Garten. Nun war der 20. Kita-Geburtstag zu feiern und Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) rechnete aus, dass die einstigen Kinder heute durchaus selbst Eltern sein könnten.

Liedermacher ist zu Gast

Erneut flatterten am Donnerstagnachmittag bunte Fähnchen, saßen die Kleinen auf dem Rasen. Liedermacher Jürgen Denkewitz gab für sie ein Konzert mit lustigen Mitmach-Liedern. Ringsherum feierten die großen Gäste mit. Darunter Monika Arnold, die damalige Leiterin. So richtig wollten sie und ihre Kolleginnen aus der kleinen, alten Einrichtung, die „Mischka“ hieß und zugunsten des Schlossgartens abgerissen wurde, gar nicht ausziehen. „Immerhin hatte die neue Kita drei Etagen und mehr Kinder“, erzählt sie. „Aber wir konnten den Bau auch gut verfolgen und wir waren überhaupt eine dufte Truppe.“

Gefragteste Kita der Stadt

Carmen Passer, die derzeit als Interims-Leiterin fungiert, erinnert daran, dass die Kinder damals architektonische Details wie die „Legofenster“ mitbestimmen konnten, dass sie auch über den neuen Namen mitentschieden haben. Und noch immer ist das Team eine „tolle Truppe, die das hier alles zusammenhält“, betonte Torsten Schöne. Die Kita sei die gefragteste der Stadt.

Von Heike Liesaus