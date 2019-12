Delitzscher Kleiderkammer bekommt neue Öffnungszeiten

Delitzsch

Die Kleiderkammer des DRK in Delitzsch hat nicht nur ein neues Domizil im Hinterhaus des DRK-Sitzes in der Eilenburger Straße 65, es gelten bald auch neue Öffnungszeiten. Ab Januar 2020 gilt: Montag, Mittwoch und Freitag wird von 8 bis 12 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet sein. Bislang war täglich außer freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet, am Freitag bis 12 Uhr.

Betreut von Ehrenamtlichen

Bei der Kleiderkammer muss bedacht werden, dass sie komplett von Ehrenamtlichen betreut wird. Im Schnitt 500 bis 600 Personen monatlich setzen auf die Hilfe aus der Kleiderkammer. Die aber bekommt nicht jeder, eine Bedürftigkeit muss nachgewiesen werden und es gibt zudem maximal fünf Teile pro Person und Monat. Die Hilfebedürftigkeit in der Stadt Delitzsch ist gleichbleibend hoch, bis zu 9000 Kleidungsstücke wechseln jährlich in der Eilenburger Straße 65 den Besitzer. Momentan sind natürlich vor allem dicke Sachen für den Winter gefragt, erläutert Mike Teutschbein vom DRK. Ansonsten gibt es über das gesamte Jahr einen Bedarf an Handtüchern, Bettwäsche und tragbaren Schuhen.

Spenden gebraucht

Das DRK setzt dabei auf die Spendenbereitschaft der Menschen. Wer Sachen aussortiert, kann diese am besten direkt in der Kleiderkammer abgeben. Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann man Kleidung zu wiederum den Öffnungszeiten der DRK-Verwaltung bei der Kleiderkammer abgeben. Bei größeren Mengen ist es auch möglich, die Sachen nach Absprache vom DRK direkt an der eigenen Haustür abholen zu lassen.

Vom 23. Dezember bis 1. Januar ist die Kleiderkammer geschlossen.

Von Christine Jacob