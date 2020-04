Delitzscher Kosmetikstudio setzt auf neue Online-Angebote

Delitzsch

Arbeiten wie gewohnt dürfen sie nicht. Anett und Andreas Leibert, die als Mutter-Sohn-Gespann „ Anett Leibert Kosmetik“ in Delitzsch führen, machen das Beste aus der Situation. Sie tun genau das, wofür der Wirtschaftsförderer der Stadt Delitzsch, Alexander Lorenz, lobende Worte findet: „Die Corona-Krise hat auch in Delitzsch erfreulicherweise zusätzliche Energien freigesetzt. Es wurden bei einigen Gewerbetreibenden neue Absatzwege und Geschäftsmodelle gefunden sowie Aktionen ins Leben gerufen. Das freut mich außerordentlich.“ Anett und Andreas Leibert setzen jetzt auf digitale Angebote.

Bekannt durch Vox-Sendung

Andreas Leibert ist Kosmetiker und machte bei der Vox-Sendung „Salonfähig“ mit. Quelle: Wolfgang Sens

Es ist etwas, das Andreas Leibert – deutschlandweit bekannt wurde er durch seine Teilnahme bei der Vox-Sendung „Salonfähig“ – schon lange vorschwebte. Er bietet jetzt Online-Beratung an. Das Schicksal meinte es wohl gut. Kurz vor der Corona-Krise hatte er sein Angebot fertig ausgearbeitet, die technischen Voraussetzungen standen. Über verschiedene Kanäle nach Wahl des Kunden – von Whatsapp bis Zoom – kann man sich ganz individuell beraten lassen. Die Hautanalyse geschieht per zugesandter Fotos, über die richtige Pflege wird dann per Videotelefonie gesprochen. Es gibt einen Hautpflegeplan, empfohlene Produkte und immer wieder Kontakt. „Die Digitalisierung hatte bei uns zum Glück schon Einzug gehalten“, sagt Andreas Leibert, „für uns war das jetzt nicht alles Neuland, wir konnten auf etwas aufbauen.“

Kleine Beschäftigungsangebote für Kinder

Anett und Andreas Leibert halten per Zoom Kontakt zu Mitarbeiterin Manuela Manz. Quelle: Anett Leibert Kosmetik

So hält das derzeit dreiköpfige Team unkompliziert über den Videotelefoniedienst Zoom Kontakt, führt Besprechungen online durch. Via Zoom bietet Anett Leibert auch einen kostenlosen Online-Kurs „Kids Home Spa“ an. Kinder lernen, angeleitet über die Videotelefonie, wie sie ihre Mama oder ihren Papa zum Beispiel mit kleinen kosmetischen Behandlungen wie einer Handmassage verwöhnen können. „Es geht um kindgerechte Beschäftigung, die mal was anderes ist. Ich will den Kindern spielerisch etwas vermitteln und sie in dieser Zeit ablenken“, schildert Anett Leibert. Es geht schon damit los, dass die lieben Kleinen damit beschäftigt sind, wie sie ihren kleinen „Salon“ einrichten, die Handtücher schön zurecht legen, ein Getränk anbieten und überlegen, mit welcher Bodylotion sie dann verwöhnen möchten. Anett Leibert zeigt die Griffe zum Beispiel mit Metaphern wie der, dass eine Ameise über die Hand krabbelt oder der Elefant tapst. Wichtig für die, die am kostenlosen Angebot teilnehmen wollen, ist lediglich eine stabile Internetverbindung.

Cremen ist wichtig

Übrigens: Einen wichtigen Tipp haben die beiden Hautpflege-Experten noch für diese Zeit. Gerade da das häufige Händewäschen und vor allem die Verwendung von Desinfektionsmitteln mit Alkohol, der die Haut entfettet, ihre Spuren hinterlassen und den Säureschutz angreifen, sollte man die Hände regelmäßig gut cremen.

