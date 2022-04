Delitzscher Krankenwagen im ukrainischen Turka angekommen

Delitzsch/Turka

Die drei Delitzscher, die am Freitagmorgen gen West-Ukraine aufgebrochen sind, um einen Sanitätskraftwagen (Sanka) nach Turka zu liefern, waren erfolgreich.

Aufgebrochen noch vor Morgengrauen erreichten die drei Delitzscher bereits am späten Freitagnachmittag die polnisch-ukrainische Grenze. Wenig später konnte der Sanka in der west-ukrainischen Stadt Turka übergeben werden. Freitag um 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutsche Zeit) war die Tour so erstmal geglückt.

Sanka aus Delitzsch gut ausgeliefert

Aus Turka hatte Delitzsch ein Hilferuf erreicht, dass es an medizinischem Material aller Art fehlt. Kurzerhand wurde gesammelt und binnen kurzer Zeit waren sowohl der Krankenwagen als auch Medikamente, Technik und anderes beschafft. Am Donnerstagnachmittag wurde der Sanka auf dem Rathaushof in Delitzsch beladen.

Delitzscher engagieren sich in Freizeit

Den Krankenwagen und einen Opel-Kombi der Stadtverwaltung fuhren der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), Tarek Bezouh und Nick Hartig, die sich in Delitzsch in vielen Belangen engagieren. Der 59 Jahre alte OBM hatte die beiden jungen Männer (33 und 35) gefragt und die beiden hatten ohne großes Zögern zugesagt, die insgesamt fast 2500 Kilometer lange Strecke in die Ukraine und zurück auf sich zu nehmen. Alle drei Männer haben sich für die Tour auf Arbeit extra frei genommen.

Die Delitzscher besuchten auch die Berufsfeuerwehr in Turka, Tarek Bezouh (vordere Reihe, rechts hockend) ist in Delitzsch in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Quelle: privat

Die Männer übernachteten bei einer gastfreundlichen Familie, am Samstag besichtigten sie ein paar Stationen in Turka – unter anderem ein Waisenhaus, ein Flüchtlingslager und das Krankenhaus, wo sie auf viele verwundete Soldaten trafen.

Männer sind wieder in Delitzsch

Inzwischen ist die Rückreise im Kombi der Stadtverwaltung geglückt. Die Männer sind am Samstag wieder aufgebrochen, seit dem frühen Sonntagmorgen sind sie wieder in Delitzsch und haben sich erstmal ausgeruht. Auch mental. „Es gab neben natürlich auch schönen Momentan der Dankbarkeit auch sehr viele sehr traurige Eindrücke, das alles war sehr ergreifend“, berichtet der 35-jährige Tarek Bezouh.

Alle Materialien, die die Männer brachten, wurden sofort verwendet. Den Medizinern in Turka fehlt es an allem. Es wurden auch weitere Bedürfnisse wie Matratzen, Waschmaschinen und anderes angezeigt. Eventuell kann einer der Mediziner aus Turka demnächst mit einem Transporter nach Delitzsch kommen. Die drei Männer wären aber auch bereit, selbst nochmal zu fahren. Die Verbindung zwischen Turka und Delitzsch steht und man will sich weiter engagieren.

Von cj