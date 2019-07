Delitzsch

Wegen des Umzugs von insgesamt 300 Hortkindern in den neuen zentralen Hort Loberaue wird in den bisherigen Einrichtungen in Delitzsch Nord auf kleinere Nutzer umgestellt. So ist zurzeit auch das Team im Kreativhort des Soziokulturellen Zentrums Delitzsch (SKZ) dabei, umzuräumen und umzubauen. „Wir sind bestrebt, alle Forderungen des Jugendamtes zu erfüllen, um die Betriebserlaubnis zu erhalten“, erklärt Bettina Kühnel, die statt eines Kreativ-Hortes nun künftig eine Kreativ-Kita leiten wird, die zum Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ gehört.

Mitte Juli soll die Abnahme erfolgen

Am 18. Juli ist die Abnahme. Fluchtwege, Raumkonzept, Einrichtung, Sanitäranlagen müssen an die kleineren Nutzer angepasst werden. „Es sieht doch zum Teil schon recht niedlich aus“, freut sie sich. Die vorhandenen Stühle lassen sich zum Beispiel einfach mit einigen Schraubverbindungen niedriger stellen. Das ist nun zum Teil schon passiert. Außerdem wird überall von den Erzieherinnen umgeräumt und geputzt: Altersgerechte Spiele werden ein- und nicht mehr passende aussortiert. Schränke gerückt, Gruppenräume gestaltet. Die neue Kreativ-Kita soll Mitte/Ende August starten. Sie wird zwar für 50 Kinder ausgelegt sein, aber die Plätze sind natürlich nicht sofort voll besetzt.

Abschlussfest und Ferienangebote

Das Hort-Abschlussfest wird diesmal also anders als sonst. Denn nicht allein die künftigen Fünftklässler, sondern alle Kinder verabschieden sich auf einmal aus der Einrichtung im Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“. Sommerferienangebote werden jedoch noch laufen. Aber dafür werden nicht alle Räume gebraucht. Sehr viele Aktivitäten finden ohnehin draußen statt.

Kreativ bei strukturiertem Tagesablauf

Die Öffnungszeiten von 6 bis 17 Uhr gelten weiter. Es wird auch zu Zeiten Betrieb in den Räumen sein, zu denen sonst Ruhe herrschte, weil die Kinder in der Schule waren. „Unsere Erzieherinnen können natürlich Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 18 Jahre. Aber eine Umstellung wird es schon. Dafür ist auch mehr Personal nötig“, so die Kita-Chefin.

Das Kita-Konzept legt Wert auf einen strukturierten Tagesablauf, der mit vielen Beschäftigungsangeboten die Kinder anregt, Interessen weckt, Begabungen und Talente fördert. Räume sowie Außengelände bieten Platz zum Spielen, Toben und Entdecken. Interessierte Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind anzumelden. „Noch sind wir nicht im Kitaplatz-Portal der Stadt vertreten“, erklärt Bettina Kühnel. Aber die ersten Anmeldungen seien auch schon auf direktem Weg angekommen und in der Interessentenliste eingetragen.

Info: Bettina Kühnel, Telefon 034202 301867, Kosebruchweg 14

Von Heike Liesaus