Delitzscher Kurator sägt am Leipziger Buchstadt-Titel

Was ist ein Kurator? Im Lateinischen bedeutet „curare“ sorgen, kümmern, verwalten. Thomas Keiderling ist Kurator des Deutschen Genossenschaftsmuseums in Delitzsch. Der geborene Berliner und heutige Leipziger hat promoviert und habilitiert, ist Historiker, Philosoph, Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Seit 2018 ist er verantwortlich fürs Schulze-Delitzsch-Haus. Und bis vor wenigen Tagen freute sich auch Thomas Keiderling auf die Leipziger Buchmesse, die nun coronabedingt abgesagt ist.

Sein Feld sind Industrieentwicklung, Unternehmensgeschichte, die Menschen, die damit verbunden sind. „Mein Vater war Historiker“, erklärt er, wie er mit dem Metier in Berührung kam. Er ist auch Autor. Er hat sich zum Beispiel mit der Marke „Buchstadt“, die der Pleißemetropole so gern zugeschrieben wird, kritisch auseinandergesetzt. 2012 erschien das Buch „Aufstieg und Niedergang der Buchstadt Leipzig“. Der Titel lässt an Brechts und Weils Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ denken. Die wurde sogar in Leipzig uraufgeführt. Das war 1930. Einige Jahre zuvor träumten Leipziger von der Überdachung des grafischen Viertels bis zum Hauptbahnhof, so sehr dominierten die Buchfrachten das Stadtbild. Doch die Zeiten, in denen Leipzig ein Verlags- und Buch-Logistikzentrum im Herzen Europas war, sind längst vorbei. Der Bombenhagel des zweiten Weltkriegs, die DDR-Zeit, die deutsche Wiedervereinigung ließen nicht viel übrig.

Thomas Keiderling hat sogar einen Eintrag im Internet-Lexikon Wikipedia. Der weist auch die vielen Publikationen zur Buch- und Verlagsgeschichte, zur deutschen Industrialisierung sowie biografischen Unternehmerforschung des 19. und 20. Jahrhunderts aus. Er hat auch ein dreibändiges „Lexikon der Medien- und Buchwissenschaft“ herausgegeben.

„Mich faszinieren unternehmerische Leistungen, immer verbunden mit dem, was sie sozial bewirkten“, so der 54-Jährige. Somit fasziniert ihn die Genossenschafts-Idee. Diese hatte es 2016 auf die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit geschafft. In dem historischen zweigeschossigen Eckhaus in der Kreuzgasse gilt es, etwas Immaterielles mit weltweiter Ausstrahlung sowie das Leben des Genossenschaftsgründers Herrmann Schulze-Delitzsch ins rechte Licht zu setzen. In Zeiten vor Corona hat allein Thomas Keiderling 100 Gruppen im Jahr durchs Haus geführt. „Da bin ich schon ein bisschen am Anschlag“, gibt er zu.

Nächstes Buch-Thema: Schulze-Delitzsch

Er war angesprochen worden, sich als Kurator zu bewerben und ausgewählt worden. Das kleine, aber professionelle Museum passt ebenso wie das Thema. Der Vater von zwei Jungen im Teenageralter, der mit einer Lehrerin verheiratet ist, radelt oft von Leipzig aus mit dem E-Bike zur Arbeit. In den vergangenen anderthalb Jahren hat er auf diese Weise 8000 Kilometer zurückgelegt. Nun braucht er ein neues.

Auch die Reise des Museums soll weitergehen: „Wir wollen noch mehr Unterstützer gewinnen, noch mehr machen.“ Über Schulze-Delitzsch will er auch noch schreiben. Anregung geben die vielen Aha-Momente und Fragen der Museumsbesucher

