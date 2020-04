Delitzscher Läden voller Sorgen

Delitzsch

Zwar haben sie nun wieder geöffnet und dürfen unter Auflagen zu Personenzahl und Hygiene ihre Kunden begrüßen, doch die Sorgen in der Delitzscher Händlerschaft bleiben. Immerhin lief einen Monat lang so gut wie gar nichts, es scheint vielen unmöglich, diese Umsatzverluste aufzuholen.

Sind Verluste aufzuholen?

Es sind Themen wie die krisenbedingten Rückgänge von Umsätzen, demzufolge Existenzsorgen und natürlich auch die Sorgen um die eigene Gesundheit und die der Belegschaft, die die Delitzscher Händler in den letzten Wochen an die Wirtschaftsförderung im Delitzscher Rathaus herangetragen haben.

Wirtschaftsförderung hat offenes Ohr

Dort hat man ein offenes Ohr, will bei möglichst vielen Fragen vom Antragsformular bis zum Zuschussprogramm beraten. Auch positive Aspekte in Zeiten der Krise hat Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz schon ausmachen können, lobte die Delitzscher Händlerschaft zuletzt für starken Willen, Zuversicht und kreative Lösungen. Viele Händler hatten auf Online-Angebote umgestellt.

Zahlreiche Plakate werben dafür, in Delitzsch einkaufen zu gehen. Quelle: Christine Jacob

Seit einer Woche hängen zudem 125 Plakate in Delitzsch und den Ortsteilen. Die Aktion war schon länger im Rathaus vorbereitet worden, um punktgenau reagieren zu können, sobald die Geschäftsöffnung wieder erlaubt sein würde. Seit 20. April dürfen die meisten Läden unter Auflagen wieder öffnen. Mit dem Slogan „Jetzt erst recht – ich kauf’ in Delitzsch“ wird für den Einzelhandel vor Ort geworben. In der Loberstadt kommt mit den neuen Lockerungen wieder fast der gesamte Einzelhandel zum Laufen.

Erste Geschäftsaufgabe

Doch an ersten Stellen kommt er nun auch schon zum Erliegen. Das Haushaltswarengeschäft der Familie Adam in der Eilenburger Straße lockt nun nur noch mit dem Räumungsverkauf. Vermutlich bis in den Mai hinein beziehungsweise solange noch Ware da ist, wird verkauft – dann kommt die Schließung des Geschäfts. Corona allein sei nicht der Grund für diese Entscheidung gewesen, habe nun aber den entscheidenden Ausschlag bei einer längeren Geschichte gegeben, ist vom Inhaber-Paar zu erfahren.

