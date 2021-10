Delitzscher Land: Das planen Dorfaktivisten mit ihrem Preisgeld

Biesen

22 Ideen fürs Landleben, Preisgelder in Höhe von 800 bis 3000 Euro: Zehn Gruppen konnten sich am Ende über finanzielle Unterstützung für die Projekte freuen, die sie beim Kleinprojekte-Wettbewerb Delitzscher Land 2021 eingereicht hatten. Für die anderen gab es bei der Preisverleihung in der Bunten Bühne Biesen ein dickes Dankeschön und eine große Tüte mit Blumenzwiebeln. „Am Ende haben alle gewonnen“, betonte Mathias Taatz, der Vorsitzende des Delitzscher Land-Vereins, der den Wettbewerb ausrichtete. Die Auswahl sei für die achtköpfige Jury keinesfalls einfach gewesen.

Der Vorschlag des Vereins Schwarzgestein aus Zschortau hatte am meisten beeindruckt. Er bekam die 3000 Euro Höchstsumme zugesprochen. Der Verein hat ein verfallendes Gehöft in Zschortau zum Gemeinschafts-Wohnprojekt ausgebaut. Vor wenigen Monaten wurde das Haus bezogen. Nun soll im Garten ein Pizzaofen für alle entstehen. Antonia Rademacher und Inga Hilbrandt, die als Schwarzgestein-Vertreterinnen zur Preisverleihung gekommen waren, konnten das Rad benutzen. Der Hof ist nur reichlich einen Kilometer von der Bunten Bühne entfernt. „Wir wollen mit dem Ofen-Bau noch bis zum Frühling warten“, erzählten die beiden. Denn der soll aus Lehm entstehen. Das Material ist nicht so teuer. Geld wird vor allem für die schützende Überdachung und für Sitzgelegenheiten gebraucht. Schließlich sollen der Ofen und das Backwerk, das darin entsteht, Menschen zusammenbringen.

Gewonnen haben unter anderem auch ein geschichtlicher Dorfrundgang durch Schenkenberg 1000 Euro, die Planung der Gestaltung eines Mehrgenerationenplatzes in Benndorf 800 Euro. Für die Revitalisierung des Volleyballplatzes in Priester gab es den Jugendsonderpreis. Kriterien waren unter anderem Förderung der dörflichen Gemeinschaft, dauerhaftes Engagement und die Beteiligung unterschiedlicher Generationen. Viele schöne Ideen blieben ohne materielle Zuwendung, unter anderem die digitale Beschreibung für ausgestellte historische Geräte des Heimatvereins Mocherwitz/Hohenroda, für den Projektchor der Kirchgemeinde Weltewitz und die Festsaal-Deko des Brinniser Pfingstballs. Da will der Delitzscher Land-Verein mit Hinweisen auf andere Fördermöglichkeiten helfen, so Matthias Taatz. Und wenn der Ofen in Zschortau erstmal steht, könnte es ja für alle eine Einladung zur Pizza geben.

