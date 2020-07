Delitzscher Land: Kleinprojekte-Wettbewerb geht in die heiße Phase

Delitzsch

Julia Gruhne vom Verein Delitzscher Land schaut dieser Tage besonders neugierig in den digitalen und den analogen Briefkasten: Wie immer kommen in den letzten Tagen vor dem Einsendeschluss die Beiträge für den Kleinprojekte-Wettbewerb rein. Dabei können „Dorfaktivisten“ finanzielle Unterstützung für ihre Projekte gewinnen.

800 bis 3000 Euro sind zu gewinnen

Der Ideenwettbewerb ist bereits im Mai gestartet, aber inzwischen haben sich die Organisatorinnen ein wenig daran gewöhnt, dass die Gruppen im Raum zwischen Taucha und Schkeuditz in den Endspurt gehen. Immerhin gibt es insgesamt erneut zehn Preise zu gewinnen, die mit 800 bis 3000 Euro dotiert sind. Inzwischen gibt es zusätzlich den Jugendsonderpreis bei dem 2000 Euro für ein Projekt zu gewinnen sind.

Nötiges Kleingeld für Ideen-Umsetzung

Der Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, weil sich in der Leader-Region Delitzscher Land viele Menschen in ihren Orten und für die Region engagieren. Doch für manche Projektideen fehlt das nötige Kleingeld. In den vergangenen Jahren wurden nun zum Beispiel bereits die Gerbisdorfer Brunnenwächter, die ihren Dorfbrunnen zum Generationen-Treff ausbauen; die Brinniser Pfingstburschen, die sich neue Trachten anschaffen wollen, und auch der Heimatverein Hohenroda-Mocherwitz mit seinem Landkino-Projekt unterstützt.

Jury-Entscheidung

Die Jury trifft die Entscheidung anhand solcher Auswahlkriterien: Welchen Beitrag leistet die Projektidee zur dörflichen Gemeinschaft? Trägt sie zum dauerhaften Engagement bei? Regt sie zur Nachahmung an? Beteiligt sie unterschiedliche Generationen? Förder sie bürgerschaftliche Eigenverantwortung, Initiative und interkulturellen Austausch?

Infos und Projektbogen sind auf www.delitzscherland.de abrufbar. Einsendeschluss ist der 8. August. Die Prämierung erfolgt am 8. Oktober.

Von Heike Liesaus