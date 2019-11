Delitzscher Land: Neue Trachten für die Pfingstburschen

Biesen

Narzissenzwiebeln gab es diesmal für alle teilnehmenden Gruppen des Kleinprojekte-Wettbewerbs in der Region Delitzscher Land. Sie waren Symbol dafür, dass hier etwas wachsen soll. Beim Finale des Ideen-Ausscheids in der Bunten Bühne in Biesengab es viele Lobesworte, wirbelten die jungen Tänzer der Midnightsun Dance School über die Bühne, doch am Ende der Preisverleihung standen dort auch alle Vertreter der 26 Gruppen, die ihre Projekt-Ideen eingereicht hatten. Denn bei diesem Kleinprojekte-Wettbewerb sind alle Gewinner. Es gab auch für einen sehr großen Teil der Einreicher Geld. Zehn der eingereichten Ideen wurden mit Preisen und Plaketten bedacht.

Am Ende stehen alle Gruppen auf der Bühne. Quelle: Heike Liesaus

Die Brinniser Pfingstburschen zum Beispiel waren sich an dem Abend noch nicht ganz einig, wo die Narzissen hinkommen. Werden sie die Zwiebeln selbst vielleicht in Töpfe setzen oder sie an fachkundige Freunde verschenken? Sie hatten einen dritten Platz und damit 1000 Euro erobert. Für die Tradition, bei der Mai-Birken geschlagen und zum Pfingstfest mit fröhlich-feierlichem Ritus in umliegenden Dörfern verteilt werden, werden historische Trachten gebraucht. Diese werden zwar von Generation zu Generation weitergegeben, aber irgendwann sind auch Erneuerungen nötig. „Außerdem wollen wir sie auf einen Stand bringen, der original ist“, umreist Florian Fippel den Verwendungszweck. Mit ihnen freuen sich Lieselotte Heyn und Gisela Bamberg, die aus der Nachbarschaft, aus Hohenroda, kommen. Ihr Landfrauen-Verein hatte das Projekt Landfilm eingereicht. Das nun über den Kleinprojekte-Wettbewerb mit 800 Euro unterstützt wird. Diese Summe gab es für die Plätze 4 bis 10.

Punkte für Anregung zur Nachahmung

Projekte sammelten Punkte, wenn sie einen Beitrag zur dörflichen Gemeinschaft leisten, zum dauerhaften Engagement beitragen, zur Nachahmung anregen. Die Beteiligung unterschiedlicher Generationen, Stärkung von Eigenverantwortung und Initiative sowie die Förderung interkulturellen Austauschs gehörten ebenfalls zu den Kriterien.

Olaf Klauke, Hiltrud Allner und Thomas Grundling (von links) freuen sich über den Ersten Preis, den sie mit nach Gerbisdorf nehmen. Quelle: Heike Liesaus

Den Hauptpreis in Höhe von 3000 Euro räumte die Gruppe aus dem 100-Seelen-Ort Gerbisdorf ab. Der Dorf-Brunnen dort soll wieder aufgebaut werden. Aber es geht um mehr, um einen Mittelpunkt für das Dorf. „Denn den gab es bei uns eigentlich lange nicht“, erzählen Thomas Grundling, Olaf Klauke und Hiltrud Allner, die den Preis in Biesen in Empfang nahmen. „Der Brunnen soll als Treffpunkt gestaltet werden, Becken und Überlauf bekommen.“ In Taucha auf der anderen Seite des Delitzscher-Land-Gebietes kann nun im Ortsteil Plösitz mit 2000 Euro die Gestaltung eines kleinen Platzes unterstützt werden. Diese Idee hatte das Jugendparlament eingereicht.

Jugendsonderpreis geht nach Taucha

Erstmals wurde in diesem Jahr aber auch ein Jugendsonderpreis vergeben. Er ging an die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Krippehna, die „Jugendliche an die frische Luft“ holen wollen.

Viel Effekt also für die insgesamt 13 600 Euro, die es bei diesem Wettbewerb zu gewinnen gibt und die aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes ( ELER) zur Verfügung gestellt werden. „Sinn und Zweck des Wettbewerbs ist es auch, die Leute aus der Deckung zu holen“, erklärte Julia Hanuschke, die den Wettbewerb beim Verein Delitzscher Landorganisierte, „und auf diese Weise sichtbar zu machen, was sich auf dem Land tut.“

Von Heike Liesaus