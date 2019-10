Delitzscher Land plant Netzwerk der Gartenkultur

Delitzsch

Gartenkultur? Damit wird das Delitzscher Land, die Region zwischen Wiedemar und Jesewitz nicht in erster Linie verbunden. Doch der Verein Delitzscher Land, der sich um die Förderungen im gleichnamigen Leader-Gebiet kümmert, hat seit einiger Zeit das Netzwerkprojekt „ Gartenkultur“ ins Leben gerufen. Damit wurde unter anderem bereits einige Jahre erfolgreich der Tag der offenen Gartenpforteinitiiert.

Förderung der Vielfalt

Nun wird ein neuer Schritt gemacht. Um Einwohner und Verantwortliche über den Wert einzelner Biotope und der damit verbundenen Sicherung, Pflege und Förderung der Artenvielfalt in Gemeinden und Dörfern aufzuklären, soll es ein Netzwerk von Schaugärten geben. Diese Beispiele könnten auf vielfältige Art zeigen, was in Gärten möglich ist und inspirieren. Das können Pfarr- und Schlossgärten, aber ebenso Nutz- und Privatgärten sein. „Früher war die Region geprägt von alten Bauern- und Obstgärten“, stellt Veronika Leißner vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachen fest. „Diese Strukturen gehen uns verloren. Dennoch gibt es viele, gerade junge Leute, die über Gärten nachdenken und deren Nutzen erkennen.“

Streuobstwiesenfest in Podelwitz

Gartenkultur zeige auch, was die Region zu bieten hat. So geschehen ist es erst kürzlich beim Streuobstwiesenfest im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz, das vom Verein Delitzscher Land Mitte des Monats gefeiert wurde. Da standen Obstortenschau, Baumpflegevorführung, Saftverkostung, Kräuterkunde, Gartenspaziergang im Programm. „So mancher Podelwitzer entdeckte bei dieser Gelegenheit selbst erst, was diese Ecke zu bieten hat“, freut sich Julia Hanuschke vom Regionalmanagement Delitzscher Land, die das Projekt Gartenkultur betreut. Am Areal an der Buchenwalder Straße, das einst als Ausgleichsfläche angelegt wurde, sind Sandkasten, Streuobstwiese, verwinkelte Hecken und der Kullerberg zu finden.

Der Pfarrgarten an der Alten Pfarre Lissa dürfte eine der Schaugärten im Delitzscher Land werden. Quelle: Heike Liesaus

Landesgartenschau und Schul-Workshop

Zur Bilanz der vergangenen Monate gehört ebenfalls eine Fachexkursion zur Landesgartenschau im sächsischen Frankenberg. Die Teilnehmer aus öffentlichen Verwaltungen, die Grünflächen betreuen, und ehrenamtlich Engagierte von Vereinen ließen sich dort inspirieren. „Es ist oft leichter, etwas anzulegen und zu betreuen, als man denkt“, stellt Julia Hanuschke fest. So zeigte der Naturgarten-Verein Sachsen bei der Schau ein Gartenbeispiel, erläuterte, welchen Aufwand Pflege und Gestaltung machen und welche Pflanzen geeignet sind.

Fürs Frühjahr plant das Delitzscher Land einen Schulgarten-Workshop in der Grundschule Zwochau. Dort wird eine Chill-Out-Ecke angelegt. Teilnehmer aus anderen Schulen können dazukommen.

Gärten an Kirchen und Restaurants

Der Verein will nun gern in jeder Gemeinde mindestens einen, möglichst zwei Schaugärten etablieren. Einige Beispiele sind schon im Blick wie der Kirchgarten in Löbnitz, der Lissaer Pfarrgarten, der Hohenprießnitzer Schlosspark. Doch vielleicht können noch Kleingarten-Anlagen mit Gartenprojekten aufwarten, vielleicht gibt es Restaurants mit Kräutergärten, Baumschulen, ambitionierte Privatleute. „Es ist sicher vieles vorhanden, was noch gar nicht so zur Geltung kommt“, vermutet Veronika Leißner.

Auch private Gärten könnten Stationen des Netzwerks Gartenkultur Delitzscher Land sein. Quelle: Anke Herold

Die Schaugärten sollen zum einen über die Website des Delitzscher Lands ausgewiesen und zum anderen vor Ort jeweils mit einem Schild ausgestattet werden. Das zeigt natürlich das Gartenkultur-Logo und es informiert, nach welchem Konzept der Garten angelegt wurde, was das Besondere ist und falls möglich oder nötig, wie und wo der Kontakt für eine Besichtigung zu bekommen oder wann er zugänglich ist.

Kontakt zum Verein Gartenkultur Delitzscher Land unter Telefon 034202/366216, E-Mail an info@delitzscherland.de, Website www.delitzscherland.de.

Von Heike Liesaus