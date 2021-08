Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Kletzen sammelt Geld für Kirchturmuhr

Die Kletzener und ihre Besucher sollen, falls sie zum Kirchturm sehen, bald wissen, was die Stunde geschlagen hat. Der Förderverein will die Uhr wieder einsetzen. Aber es wird auch noch um Spenden geworben. „Es geht in die heiße Phase“, läutet Sigrun Schröter, Chefin des Fördervereins der Kirche Kletzen, den Endspurt ein. „Noch halten verbretterte Fensterluken Wind und Regen von dem zukünftigen Platz der Kirchturmuhr ab. Es ist längst an der Zeit, wieder einmal am Uhrenrädchen zu drehen.“

Diese sollen im Kirchturm des Krostitzer Ortsteils vor 80 Jahren das letzte Mal im Gang gewesen sein. Aber dann hatten sich die Zifferblätter aus ihrer Halterung gelöst und waren abgestürzt. Eines davon wurde erhalten und ist nun auf dem Dachboden wiedergefunden worden. Es lieferte entscheidende Anhaltspunkte für die originalgetreue Rekonstruktion. Diese ist mit 5 500 Euro veranschlagt. Damit die Uhr nicht allein optisch, sondern auch akustisch präsent wird, sind weitere 3 000 Euro nötig. Damit lässt sich ein Uhrenschlag einrichten, der dann auch den täglichen Feierabend ankündigt. Der größte Teil der Gesamtsumme ist schon da. „Noch klafft ein Finanzloch von rund 1300 Euro in unserer Kasse. Werden wir unsere Kirchturmuhr am Tag des Denkmals nicht nur sehen, sondern auch hören können?“, baut Sigrun Schröter den Spannungsbogen auf.

Am Denkmal-Sonntag, am 12. September, wird ab 15 Uhr eingeladen. Detlef Worlitzer aus Rackwitz wird mit seiner Gitarre erwartet, die Orgel erklingt. Und möglicherweise wird auch der Glockenschlag zu hören sein.

Telefon 0172 3766139

Delitzscher Lauschtour auch in Englisch

Die Delitzscher Lauschtour ist nun auch in der englischen Version über die Lauschtour-App abrufbar. Mittels der kostenlosen App können in Delitzsch 13 Stationen, die sogenannten Lauschpunkte, erkundet werden. Die Strecke ist rund zwei Kilometer lang und führt durch die Altstadt. Man kann an jeder der 13 Stationen einsteigen oder auch pausieren. Die Tour dauert insgesamt etwa 45 Minuten. Es gibt kurze Beiträge zur Stadt und deren Geschichte zu hören, die entweder abgerufen werden können oder auch automatisch gestartet werden, wenn das GPS-Signal am Smartphone aktiv ist.

Die kostenlose App „Lauschtour“ gibt es im Apple App-Store und um Google Play-Store. Am besten gibt man das Stichwort „Lauschtour“ ein. In der App sucht man dann nach Delitzsch beziehungsweise dem Delitzsch-Rundgang.

August-Flohmarkt in Krensitz

Flohmarkt ist in Krensitz am Sonnabend, dem 21. August, angesagt. Von 10 bis 17 Uhr bieten auf dem Gelände Leipziger Straße 6, direkt an der B 2, zehn Privatverkäufer ihre Schätze an. Da sollte von Antik bis Trödel, für Jung und Alt etwas dabei sein. Auch Kitsch und Kunst fehlen nicht. Neu im Sortiment sind Textilien, Weißwäsche, Werkzeuge und Modeschmuck. Am 18. September, am 16. Oktober und am 20. November soll an selber Stelle gehandelt, gefeilscht und geschwatzt werden.

Wer sich näher informieren oder selbst mit verkaufen möchte, kann die Telefonnummer 034295 73792 anrufen.

Von lvz