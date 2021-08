Delitzscher Markt ist eine ungewollte Ruhezone

Delitzsch

Der Delitzscher Markt ist eher eine Ruhe-Oase statt quirliger Anziehungspunkt in der Altstadt. Das geschäftige Leben lässt ihn immer mehr links liegen. Zuletzt suchte sich das Restaurant Marjuschka einen neuen Standort. Befürchtungen, dass die Gäste das Lokal in der Eilenburger Straße doch nicht finden könnten, dürften sich längst zerstreut haben: Der neue Freisitz zeigt sich regelmäßig voll besetzt. Anders als der ehemalige. Auch die Stadt hatte die Marjuschka-Inhaberin, die sich nach einem neuen Standort umsehen musste, beim Umzug unterstützt. Früher gab es dort das Antik-Café. Nun ist es an der zentralen Stelle „ein wahrer Frequenzbringer zur Freude der Innenstadthändler“, schätzt Alexander Lorenz ein, der in der Stadt für die Wirtschaftsförderung zuständig ist. Denn die Ladenzeile an der Eilenburger Straße stand ebenfalls lange leer. „Was man ihr auch ansah. Erst nach gemeinsamen Gesprächen mit der Eigentümerin gelang im Frühjahr der Durchbruch bei den Verhandlungen“, berichtet Lorenz. An der Ecke Eilenburger Straße und Töpfergasse habe das Restaurant nun sogar Potenzial für ein mögliches Beherbergungsgewerbe, eine Pension.

Generell spielt sich das Delitzscher Geschäftsleben zwischen Rossplatz und Unterem Bahnhof ab. Breite Straße, Markt, Hallesche Straße sind ins Abseits geraten. Während also die Ladenzeile in der Eilenburger Straße belegt ist, klafft eine weiter Lücke am Markt. „Der Hauseigentümer ist bestrebt, die nun leer stehende Gewerbeeinheit wieder neu zu beleben“, so der Wirtschaftsförderer. „Genannt wurde beispielsweise ein Café oder ein Bäcker.“

Von den knapp 150 Laden-Lokalen in der Stadtmitte, an der Eilenburger Straße, Marienstraße, Lindenstraße, Töpfergasse, Breite Straße und Markt stehen derzeit zirka 13 Prozent leer. Aber auch am Markt gibt es Geschäfte: Friseur, Marktrestaurant, Sparkassen-Filiale, Deutsche-Bank-Station, Apotheke, Reisebüro, Fotogeschäft gehören zu den Anliegern.

Im Haus neben dem Rathaus soll auch kein Laden mehr einziehen. Quelle: Wolfgang Sens

Und wo Geschäfte aufgegeben werden, können nicht immer neue hin. So hatte Anfang 2020 das Café Glowka geschlossen. Die Eigentümer nutzen es jetzt als Wohnraum. In den Häusern an der Ecke zur Leipziger Straße laufen Umbauten. Aber die Baustellen sind nicht besetzt. Auf der anderen Marktseite hat der Vermieter einem Künstler den einstigen Textilladen günstig zur Verfügung gestellt, um Leerstand zu vermeiden. Seit Jahren geschlossen ist die Tropical Inn-Bar. Auch das Kulturhaus Markt 20 ist seit vorigen Mai dicht. Die Einnahmen deckten die Kosten nicht.

Stadt an Marktbelebung dran

Die Stadt kann Leerstände in den privaten Häusern natürlich nicht an die Nutzer bringen. Aber sie ist auf anderen Wegen an der Marktbelebung dran. So ist der Abendmarkt delitzöis ein echter Magnet und Vorbild für andere und ein echter Lichtblick geworden. Der nächste soll am 19. August stattfinden. Immer dienstags und donnerstags bauen Händler ihre Stände zum kleinen Wochenmarkt auf, der aber auch eher ruhig abläuft.

Von Heike Liesaus