Delitzscher „Mittendrin“-Haus kann jetzt auch Trickfilm

Delitzsch

Wie beim richtigen Film musste die Szenerie gut ausgeleuchtet sein. Auf dem Tisch lagen unter den Mini-Scheinwerfern ausgeschnittene Bildchen, die sich auf dem weißen Papier hin- und herschieben lassen. Hier entstand ein Zeichentrickfilm übers Soziokulturelle Zentrum Delitzsch (SKZ). Igel, Fahrrad, Personen spielen offenbar eine Rolle. Macher waren die Mitarbeiterinnen des SKZ selbst.

Einfache Methoden

Drei Tage lang nahm das SKZ-Team an einer speziellen Weiterbildung teil, um Lege- und Erklärvideos erstellen zu können. „Wir wollen die medienpädagogische Kompetenz erwerben, die Technik beherrschen, wissen wie es geht. Es geht um anwendungsorientierte einfache Methoden“, stellte die amtierende Leiterin Christiane Metkow-Mertens fest. Eine Idee, die bei einigen gleich Begeisterung auslöste, bei anderen aber auch die gewisse Skepsis: Wozu soll das gut sein?

Kompliziertes einfach rüberbringen

Mit einem Legefilm können zum Beispiel komplizierte Sachverhalte dargestellt werden. Das sind jene Filmchen, bei denen Hände sichtbar verschiedene Elemente ins Spiel bringen. Die Stopp-Motion-Technik ist die des klassischen Trickfilms. Einzelne Bewegungs-Stadien werden im „Stop“ abfotografiert, um dann aus den vielen Bildern die Bewegungs-Illusion zu erzeugen.

Mittendrin-Film

Am ersten Tag war vor allem das Thema für den gemeinsamen Film zu entwickeln. Aber es lag gewissermaßen auf der Hand, zum Anfang einen Rundgangs-Film im SKZ-Haus im Delitzscher Norden zu machen. Das nennt sich “Mittendrin“, hat sich Gemeinsinn stiftende Kommunikation und Begegnung sowie kreative Auseinandersetzung mit der Lebenswelt auf die Fahnen geschrieben.

Gewachsene Möglichkeiten

„Man merkt schnell, dass die Möglichkeiten von Szene zu Szene wachsen“, fand Christiane Metkow-Mertens. Schließlich hatten alle viel Spaß an der Sache. Das merkte Kursleiter Johannes Gersten vom Saek mobil aus Döbeln besonders, als er sich eines morgens ein wenig verspätete. Zu seiner Überraschung fand er seine Schüler nicht abwartend, sondern bereits eifrig bei der Arbeit vor. Denn diese machte Spaß. Sie wollten zum Beispiel einen Kollegen, der durch sein charakteristisches Aussehen besonders gut zu erkennen ist, als Sonne übers Hausdach blinzeln lassen. Außerdem musste der Film natürlich bearbeitet, die Szenen ineinander geschnitten und Ton hinzugefügt werden. Am Ende ist ein 1,15 Minuten langes Werk herausgekommen. Es soll auch auf die Website des SKZ hochgeladen werden.

Soziales Lernen

„Das ist auch ein Ansatz für soziales Lernen“, findet SKZ-Projektleiterin Carolin Kiehl. Schließlich wird im Lernprozess an einem gemeinsamen Werk gearbeitet. Das SKZ hatte das Glück, einen Termin für die Weiterbildung mit dem Saek mobil, das Medienkompetenz in Sachsen verbreiten soll, zu ergattern. Es hatte an einem Wettbewerb teilgenommen und konnte mit dem Wunsch, künftig digitale Angebote in seine Palette aufzunehmen, überzeugen.

www.mittendrin-skz.de

Von Heike Liesaus