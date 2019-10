Delitzscher Möbel-Projekt präsentiert sich beim Hofflohmarkt

Schenkenberg

Die Nachnutzung von Gebrauchtem scheint generell, das Stöbern auf Flohmärkten gerade im Herbst im Trend zu sein. Es ist eine Premiere, die da am Sonnabend in Schenkenberg geplant ist: Von 10 bis 16 Uhr findet auf dem Gelände an der Lindenallee 2 ein Hofflohmarkt statt. Dort sind mehrere Firmen ansässig. „Die Idee hatten wir, weil Galeria-Greta-Haushaltsauflösungen das Lager gerade so voll hat“, erzählt Jana Merke. Ihr Vater Hans-Jürgen hatte früher die Tischlerfirma M+S Unibau auf dem Areal betrieben. Jetzt ist er im Rentenalter. Werkstatt- und Büro-Räume sind vermietet. Aber für den Hofflohmarkt stellt er auch altes Werkzeug und Maschinen bereit.

Zur Galerie Aus Eiche-rustikal-Schrankwänden machen die Teilnehmer von „FairMöbelT“ in Delitzsch-Schenkenberg fröhliche, individuelle Möbelstücke. Sie werden an Bedürftige abgegeben.

FairMöbelT stellt sich vor

„Auch die anderen Firmen beteiligen sich mit diversem Trödel“, so Jana Merke. Bei der Gelegenheit ist auch zu entdecken: Für Delitzsch gibt es an der Lindenallee 2 seit einigen Monaten das Möbelbörsen-Projekt „FairMöbelT“. Die dort entstandenen Werke sind zu bewundern und auch zu kaufen. Aber nicht für jeden. Denn die Möbel werden nur an nachweislich Bedürftige abgegeben. Schließlich sind sie im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit für Langzeitarbeitslose entstanden. Seit April bereits gibt es dieses Projekt, dessen Titel schon zeigt, dass es hier um Fairness und Aufmöbeln geht.

Aufwertung

Es ist ein wenig anders als andere soziale Möbel-Projekte. Zwar werden auch hier ausrangierte Möbel gesammelt. Aber die Stücke werden nicht allein repariert und für den weiteren Gebrauch aufgearbeitet, sondern auch verschönert. Deshalb sollten sie auch möglichst aus massivem Holz sein. Marina Salomatina ist gelernte Gebrauchswerbegestalterin der alten Schule und fachliche Leiterin. Jana Merke besorgt in Teilzeit das Büro und berät die Teilnehmer auch bei sozialen Fragen. Das Projekt „FairMöbelT“ ist unter dem Dach des Weiterbildungsträgers AFI angesiedelt.

Individuelle Einzelstücke

Es sind vielfach die Eiche-Rustikal-Schrankwände aus den 90er-Jahren, die hier ein neues Gesicht bekommen. „Denn diese werden derzeit oft aussortiert“, weiß Marina Salomatina. Aus den verschiedenen Schrankteilen entstehen sehr individuelle Einzelstücke. Schrankwände im Ganzen werden nicht weitergegeben, auch Polsterecken sucht man bei „FairMöbelT“ vergeblich. „Es kommt aber vor, dass wir solche Stücke direkt weitervermitteln“, erzählt Jana Merke.

Von Asia-Flair bis Kinderzimmer

Größtenteils hat die Fachfrau die Ideen, welche Farbgebung bestimmte Möbel schöner machen könnte. Für eine Esstisch-Gruppe wurde aus verschiedenen Teilen ein neuer Tisch zusammengesetzt. Die Stühle drumherum sehen eigentlich alle irgendwie anders aus, aber mit der einheitlichen blau-weißen Bemalung wurden sie zu einer Einheit. Das „Verkauft“-Schild liegt schon auf der Platte. Kleine Regale bekamen mit rot-schwarzer Lackierung ein Asia-Flair. Die nimmt sonst keiner mehr. Nun sind alle gespannt, ob sie Abnehmer finden.

Neue Ideen und Talente

Ein Telefonbänkchen wurde zum Kinderzimmermöbel. Wenn Marina Salomatina mal keine Idee hat, dann kommt die aber von den Mitstreitern. So wurde der Schrank mit den Bögen einfach weiß gestrichen, bekam nur sparsame farbliche Akzente. So manche oder mancher unter den Teilnehmern, der zweifelte, dass er überhaupt etwas kann, hat hier sein Talent entdeckt. „Ich wollte schon mal etwas anderes ausprobieren“, stellt Martin Schwagerick fest. „Hier lernt man auf alle Fälle, gerade zu malen und soziale Kommunikation.“

„Die Leute, die die Möbel bekommen, freuen sich. Allerdings ist es noch nicht so richtig bekannt“, stellt die Leiterin fest. Das sollte mit dem Flohmarkt ein Stück weit verbessert werden.

Kontakt mit FairMöbelT kann unter Telefon 0176 29296155 oder per E-Mail an afi-schenkenberg.moebelboerse@web.de aufgenommen werden.

Von Heike Liesaus