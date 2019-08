Jeden Mittwoch im August gibt es ein besonderes Klangerlebnis in Delitzsch. Es wird zum Mittagskonzert in die Stadtkirche geladen. Dabei kommen verschiedene Organisten aus Mitteldeutschland, um an der großen Rühlmann-Orgel zu spielen. Am vergangenen Mittwoch versammelten sich bereits mehr als 60 Leute, und es werden immer mehr.