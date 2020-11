Delitzscher Nachbarschaftstreff feiert 5. Geburtstag

Delitzsch

Lyam (6) schneidet das Band durch. Die neue Spielecke im Nachbarschaftstreff Amselnest ist somit samt Kinderküche und Bausteinen übergeben. Sie kann zwar corona-bedingt noch nicht in Betrieb gehen, aber sie ist das Geschenk zum 5. Geburtstag des Anlaufpunktes im Delitzscher Norden.

Dazu gratulierte Sven Kasubek, der nicht allein Lyams Vater ist, sondern auch als Vorsitzender des Amselnest-Trägervereins, des Soziokulturellen Zentrums, fungiert. Annette Bialas, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) und André Planer, Geschäftsführer bei der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Delitzsch, brachten ebenfalls Geschenke. Die drei Institutionen hatten den Treff zusammen angeschoben, um den Stadtteil Nord, in dem die beiden Vermieter hunderte Wohnungen unterhalten, lebenswerter zu machen. „Wir sind nach wie vor begeistert, was da auf die Beine gestellt wird“, so André Planer.

Anlaufpunkt für Familien

Mit der Kinderspielecke hat Leiterin Gudrun Gatsche an junge Familien gedacht, die mit Kind zum Beispiel frühstücken kommen. Das ist nun eine Investition in die Zukunft ohne Corona-Beschränkungen. Aktuell ist der Treff geschlossen. Die geplante Geburtstagsparty musste entfallen. Sonst wartet das Amselnest neben den regelmäßigen Öffnungszeiten übers Jahr verteilt mit vielen Festen von der Neujahrsbegrüßung bis zu Weihnachtsfeiern auf. Derzeit gibt es dort immerhin selbst gebackenen Kuchen und Suppe auf Vorbestellung dienstags bis freitags zum Mitnehmen.

www.skz-delitzsch.de, Telefon 034202 359980.

Von Heike Liesaus