Delitzscher Näh-Café am Treff „Amselnest“ ist neu gestartet

Delitzsch

Der Name ist doppelbödig: „Stoffwechsel“ heißt die Nähstube neben dem Nachbarschaftstreff Amselnest im Delitzscher Norden. Damit wird schon mal deutlich gemacht: Es geht nicht allein ums Nähen, sondern auch um gewissen Austausch. Inzwischen ist der Kreativ-Stützpunkt wieder mit regelmäßigen Angeboten am Start. „Die Pandemie hatte uns ganz schön ausgebremst“, sagt Leiterin Gudrun Gatzsche. Sonst wurden hier auch Kostüme für Stadtfest und Kinder-Kulturgruppe genäht. Das fiel lange weg. Für alle, die Lust haben, etwas für sich selbst zu nähen, könnte nun der Herbst die richtige Zeit sein, um loszulegen. 

Lesen Sie auch:

„Stoffwechsel“ ist Treffpunkt im Delitzscher Norden

Im „Stoffwechsel“ ist Nähstart fürs Delitzscher Stadtfest

Immer montags ab 14.30 Uhr und freitags ab 9 Uhr wird am Amselweg 5 unter dem Titel „Näh-Café“ zur gemeinsamen Runde geladen. „Handgemachtes liegt doch im Trend. Speziell selbst genähte Accessoires erleben ihr Comeback“, so die gelernte Maßschneiderin Gudrun Gatzsche. Nicht allein Röcke, Blusen, Kleider, aber auch Taschen und Rucksäcke sind im „Stoffwechsel“ schon entstanden. Frühere Näh-Café-Teilnehmerinnen nähten für sich selbst, aber auch für Kinder oder Enkel. Dafür können Nähmaschinen genutzt, die Stoffe und erste Ideen selbst mitgebracht werden. Bei der Umsetzung hilft dann Gudrun Gatzsche oder der Austausch unter den Teilnehmerinnen.

Die LVZ Kreativwerkstatt Deine monatliche Inspiration mit Tipps und tollen Deals für dein nächstes Projekt – als kostenloser Newsletter ins Postfach! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Amsel-Nest-Café ist gleich nebenan. Kaffee & Co. sind damit immer erreichbar. Gelegenheit, sich über praktische, interessante Schnittmuster und Techniken auszutauschen gibt es auf alle Fälle. Wer in geselliger Runde lieber sticken, stricken und häkeln will, kann sich nicht weit entfernt vom Amselnest, im Soziokulturelle Zentrum, am Kosebruchweg 14 montags von 13 bis 15.30 Uhr der Handarbeitsgruppe anschließen.

Infos zur Nähstube „Stoffwechsel“ und Näh-Café bei Gudrun Gatzsche unter Telefon 034202 359982.

Von Heike Liesaus