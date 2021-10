Delitzsch

Singen befreit, da sind sich Sylva Markert und ihre jungen Solistinnen und Solisten einig. Die Nord-Lichter planen derzeit ihr erstes Konzert nach langer Pause, bei dem das Publikum seinen Teil mitspielen soll. Anfang Dezember laden sie zu ihrem ersten Mitsingkonzert. „Die Menschen sind, glaube ich, auch gierig nach Kultur“, sagt die 57-jährige Chorleiterin. „Es soll kein Zwang sein. Alles kann, nichts muss.“ Es gehe nicht darum, einen neuen Caruso zu finden, jeder könne bei dem Konzert mitsingen, wie er kann und mag.

Die Idee, das Publikum in ein Konzert einzubeziehen, sei schon vor der Pandemie entstanden: Bei „Delitzsch strahlt“ wurde damals der Künstler und ehemalige Thomaner Neo Kaliske auf die Nord-Lichter aufmerksam. „Er war ganz angetan und begeistert und hat uns mit zehn Schülerinnen für ein ganz großes Mitsingkonzert in die Peterskirche gebucht. Dort sind wir aufgetreten mit ‚Zombie’ von den Cranberries und das war eigentlich mit das Schönste, was ich je erlebt habe“, erinnert sich Markert.

Die Kirche war mit 700 Leuten „knallevoll“. Danach seien ihre Mädchen total beseelt gewesen. „Wir waren hibbelig und euphorisch.“ Die Idee, so etwas auch in Delitzsch zu veranstalten, spukte ihr schon auf dem Nachhauseweg im Kopf rum. „Und dann – kam Corona.“ Die Chorkonzerte der Nord-Lichter im Bürgerhaus mussten zwei Jahre in Folge abgesagt werden, 2022 gibt es vielleicht nun endlich eine Fortsetzung.

Vorverkauf startet am 9. November

Aufbruchstimmung herrscht erst einmal im Kleinen: „Wir wollen auch ganz klein anfangen. Weil ich weiß auch nicht, ob ich die Stadtkirche mit 400 Leuten voll bekomme. Es muss sich erst etablieren“, beschreibt sie die neuen Pläne, die die Nord-Lichter erst einmal nach Schenkenberg führen. Michael Czupalla, früherer Landrat in Nordsachsen, vermittelte ihr den Kontakt zu Pfarrer Matthias Taatz. Bei Kaffee und Plätzchen saßen alle drei zusammen „und wir haben gesponnen“, sagt Markert.

Ein Termin war schnell gefunden: Am Sonnabend, dem 4. Dezember, soll das erste Mitsingkonzert der Nord-Lichter in der Evangelischen Kirche in Schenkenberg stattfinden. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass eine Stunde zuvor. Es gelten, so viel lässt sich jetzt nur sagen, die dann aktuellen Corona-Regeln. Der Vorverkauf startet ab Dienstag, dem 9. November, in der Tourist-Information der Stadt im Barockschloss Delitzsch. Karten kosten 15 Euro.

Die Kassenpatienten und Jürgen Denkewitz treten auf

Dafür bekomme jede Besucherin und jeder Besucher ein hübsch gestaltetes Textbuch in die Hand, um mitsingen zu können. Zudem werden die Texte beim schummrig-gedimmten Licht und Kerzenschein in der Kirche auch über Leinwände laufen und in der Pause wird an Ständen Zeit für einen Glühwein zwischen den Blöcken sein. Auch das ist eine Premiere: Nach 30 Jahren werden die 120 Plätze für das Konzert nicht vergeben, sondern angeboten: „Die Karten wollen wir dieses Mal verkaufen, weil das Ganze heißt: ‚Nord-Lichter und Freunde’“, erklärt Markert. Nicht nur anfallende Kosten werden mit dem Eintrittsgeld gedeckt, sondern auch die befreundeten Künstler und Veranstaltungstechniker sollen nach ihrer Zwangspause durch Corona unterstützt werden.

Das Besondere: Nur wenig Musik soll dafür vom Band erklingen, sondern eine Live-Band spielen. „Das ist auch für uns ein Experiment, mit einer Live-Band haben wir auch noch nie gearbeitet.“ Dafür konnte Markert die Ärzte-Tribute-Band Die Kassenpatienten gewinnen, außerdem tritt der Liedermacher Jürgen Denkewitz auf. „Ein ehemaliger Schüler von mir, der Fossy, ist bei den Kassenpatienten. Ich habe ihn einfach im Hochsommer angerufen: ,Du, kannst du dir das vorstellen?“ Konnte er, und dann saßen sie im Hochsommer zusammen und suchten Weihnachtslieder aus. „Sehr zum Befremden meines Mannes“, lacht Markert.

Die Lieder sollten zum Mitsingen auch massentauglich sein. „Wir haben ganz lange gesessen, um die Tonlagen festzulegen“, vieles sei auch gestrichen worden, obwohl es für ihre Solisten kein Problem gewesen wäre, um keinen auszuschließen. Ende August, Anfang September stand das Programm. Vom Kinderlied wie „In der Weihnachtsbäckerei“ oder „Kling, Glöckchen, Klingelingeling“, über traditionelle Weihnachtslieder wie „Stille Nacht, Heilige Nacht“ soll über Rock und Pop alles querbeet vertreten sein.

Lichtblick nach Corona-Zwangspause

Die erste und bislang einzige Probe in der Gruppe war ein Lichtblick nach langer Zeit für ihre Nord-Lichter: „Das hat so einen Spaß gemacht, ich glaube, wir haben über drei Stunden zusammen gesessen.“ Zwölf bis 14 Aktive arbeiten gerade an dem Programm, Corona hat die Reihen des Chores der Erasmus-Schmidt-Schule in Delitzsch merklich ausgedünnt. Nachwuchs kommt aus den fünften und sechsten Klassen: „Richtig gute Sängerinnen und Sänger – drei Mädchen und zwei Jungen“, sagt sie.

Die mittleren Jahrgänge hingegen seien durch den Zwang, aussetzen zu müssen, schlicht weggebrochen: „Ist ja logisch, wir haben zwei Jahre Abgänge, wo nichts passiert ist. Und die achten, neunten, zehnten Klassen sind hinten runtergefallen.“ Chorproben, selbst der Musikunterricht, war unter Corona lange nicht möglich, singen mit Maske und 60 Leuten im Chor auch jetzt noch nicht. Die Kinder, die sie im Schulhaus fragen, wann es mit dem Chor wieder losgehe, müsse sie bislang vertrösten. Allenfalls Einzelproben waren möglich. „Alles lag brach, ich durfte selbst im Musikunterricht nicht singen, das ist furchtbar gewesen“, erinnert sich Markert.

Corona war eine Zäsur für die Nord-Lichter

Die Schülerinnen und Schüler, die bereits von der Schule abgegangen waren, durften während der Corona-Hochzeit nicht in das Schulhaus, Kontakt wurde solange über WhatsApp gehalten. „Viele haben sich auch umorientiert, die mussten ja auch irgendein anderes Hobby finden. Die sagen jetzt, ein Mal in der Woche geht noch, aber nicht mehr drei Mal in der Woche wie früher. Auch das merkt man.“

Ob so ein großes Publikum wiederkomme wie bei den Konzerten im Bürgerhaus, sei längst nicht sicher. Auch daher setze das Mitsingkonzert erst einmal auf den kleinen Rahmen. „Wir hoffen, dass die Leute es mögen und die Karten weggehen – das weiß man vorher nicht.“ Sollte das Konzert ankommen, könnte es auch im Sommer zu einer Reihe wachsen: Eine Schlager- oder Oldie-Nacht, Rock’n’Roll aus den 60ern, 70ern oder 80er-New-Wave oder Neue-Deutsche-Welle-Nacht – das alles sei denkbar.

