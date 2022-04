Delitzscher Norden bekommt eine Beachvolleyball-Anlage

Delitzsch

Direkt neben dem Jugendhaus Yoz im Delitzscher Norden gibt es jetzt eine Grube. Sie ist in den vergangenen Monaten entstanden. Und sie hat einen guten Zweck. Hier entsteht die neue Beachvolleyball-Anlage. Das Yoz-Team hatte gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern daran gegraben. Schon im vorigen Jahr war der Bodenaushub fürs zukünftige Sandsportgelände fertig geworden. In der vergangenen Woche kam nun noch die Großwiger Firma Barthel, die sich auf Sportstätten spezialisiert hat, ins Spiel: Deren Mitarbeiter setzten ringsherum einen 60 Meter langen Zaun.

Der Schul- und Kulturausschuss des Delitzscher Stadtrates hatte bereits vor anderthalb Jahren grünes Licht für den Zaunbau gegeben. „Ohne den Zaun hätte es keinen Zweck gehabt. Dann würde so eine Anlage einfach zu schnell verunraten“, stellt Olaf Quinque, Leiter des Jugendtreffs fest. Dennoch sei der „Strand“ ein seit Jahren gehegter Wunsch. Neben den materiellen Voraussetzungen mussten aber auch die Jugendlichen da sein, die mitziehen. „In den Osterferien wollen wir 20 bis 25 Zentimeter Kiesbett einbringen“, so Quinque. Der Plan ist, im Mai die vorbereitenden Arbeiten abzuschließen. Olaf Quinque und seine Mitstreiter hoffen auf den Sand, der beim Abbauen der temporären Spielfelder von Delitzsch beach-t“ anfällt. Das Sportevent soll vom 10. bis 26. Juni auf dem Marktplatz stattfinden.

Trotzdem wird noch Geld für die aufwendige Drainage gebraucht. Deshalb werden jetzt weiter Spenden gesammelt. Der Lohn für jene, die das Projekt unterstützen: Am Spielfeldeingang sollen die finanziellen Förderer und freiwilligen Helfer auf einer von den Kindern und Jugendlichen selbst gestalteten Tafel ihren Ehrenvermerk finden.

Der Zaun für die neue Beachballanlage am Delitzscher Jugendzentrum Yoz wird gebaut. Quelle: Mike Teutschbein/DRK

Wenn alles gut geht, so Quinque, könnte der Yoz-Strand dann Ende des Sommers bereits bespielt werden. Dann ist das Jugendzentrum um eine Attraktion reicher. Vor drei Jahren feierte der Treff 20. Geburtstag. Das Kürzel Yoz steht für „Youth only zone“, also „Bereich nur für Jugendliche“. Am 18. März 1999 eröffnete der rund 550 Quadratmeter große Jugendclub mit rund 20 000 Quadratmetern Außengelände. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist seit 2009 Träger. Hier proben Bands, können Computer genutzt werden, gibt es Kreativ- und Hilfsangebote. Im Keller ist ein kleines Tonstudio eingerichtet, wo Bands und Musiker eigene Songs aufnehmen können.

Aber gerade das Außengelände ist ein Anziehungspunkt, der in diesem Ausstattungsgrad in der Region seinesgleichen sucht. Auf der Sportanlage befinden sich bereits zwei Kleinspielfelder, eins mit Kunstrasen, der vor drei Jahren erneuert wurde, und eins mit Tartanbelag. Zum Umfeld gehören auch der Skatepark, der im Rahmen des Stadtumbaus Ost vor zehn Jahren entstand, und der Verkehrsübungsplatz, der auch für Unterricht genutzt wird.

Wer das Projekt „Beachvolleyballanlage am DRK Jugendhaus YOZ“ finanziell unterstützen möchte, kann das Spendenkonto bei der Volksbank Delitzsch nutzen: DRK Kreisverband Delitzsch e.V., IBAN: DE 14 8609 5554 0036 7579 14, BIC: GENODEF1DZ1, Verwendungszweck: Jugendhaus YOZ

Von Heike Liesaus