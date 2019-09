Delitzscher OBM beklagt Fördermittelfrust

Delitzsch

Jetzt läuft es. Im Delitzscher Ortsteil Spröda wird die Alte Dorfstraße saniert. Nach dem Kanalbau vor zwei Jahren und provisorischem Deckenschluss hätte das schon lange geschehen sollen. Doch der Stadt waren die Hände gebunden.

Keine Investition ohne Fördergelder

Wie in anderen Kommunen auch geht in Delitzsch so gut wie nichts ohne Fördermittel, in der Haushaltssatzung hat man sich darauf festgelegt, keine Investitionen ohne Fördermittel zu tätigen. Die Fördermittel für Spröda wurden Anfang 2018 beantragt. Das Budget war ausgeschöpft. Es dauerte über ein Jahr bis zum Eintreffen des Bewilligungsbescheids, es folgten Ausschreibungen und weitere Aufgaben – erst in diesem Sommer also konnte der Bau beginnen, verspätet und 45 000 Euro teurer als ursprünglich geplant. Kostenschätzungen für Bauvorhaben resultieren aus der Entwurfsplanung. Wenn die Monate ins Land gehen, sind sie notgedrungen überholt, in der Zwischenzeit dreht sich die Preisschraube weiter. Dem Bürger ist das bürokratische Verfahren freilich herzlich egal. Dass die Alte Dorfstraße fast zwei Jahre ohne Deckenschluss war, brachte dem OBM so einigen Unmut ein, als er eigentlich den Straßenbau verkünden wollte. Spröda ist dabei nur ein krasseres Beispiel.

Baupreise laufen davon

Dabei, so betonte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) sei die Zusammenarbeit mit den Bewilligungsbehörden sehr gut. „Es sind nicht die Leute dort direkt am Schreibtisch“, sagt das Stadtoberhaupt, „auch die warten genau wie wir nur auf das Budget.“ Das Finanzministerium sei schlicht meist zu langsam, manchmal komme wochenlang nicht einmal ein Antwortschreiben. In der Zwischenzeit laufen den Kommunen bei der rasanten Entwicklung auf dem Bau-Markt aber die Preise davon und die Projekte sind immer schlechter planbar. Noch vor dem eigentlichen Baubeginn stehen dann immer häufiger „überplanmäßige Auszahlungen“ auf der Tagesordnung und Stadträte können diese nur noch abnicken.

OBM spart nicht mit Kritik

Zudem, so kritisiert Wilde weiter, sind die Kommunen dann nach langem Warten auf den Bescheid aber gezwungen, schnellstens und damit teilweise zu ungünstigen Jahreszeiten auszuschreiben, weil die Fördermittel stets an Fristen gebunden sind und bis zu einem bestimmten Datum abgerufen und verwendet werden müssen. Verzögert sich die Verwendung der Gelder, sind diese nach einer gewissen Zeit zu verzinsen. „Wir werden damit unter Druck gesetzt, denn fangen wir nicht an zu bauen, müssen wir hohe Zinsen zahlen“, schildert Wilde – fünf Prozent über dem Basiszins, das ist in der jetzigen Zinsphase doppelt ärgerlich, denn die Banken verlangen vermehrt sogenannte „Verwahrentgelte“ für Guthaben auf den Geschäftskonten. Ihm täten in diesem Zusammenhang vor allem die kleineren Gemeinden leid, die überhaupt nicht das Personal hätten, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, so Wilde.

Unter Sachsens Bürgermeistern ist der Unmut über die Fördermittelpraxis groß. Forderungen nach Bürokratie-Abbau durch Vereinfachung der Verfahren werden zum Beispiel regelmäßig im Sächsischen Städte- und Gemeindetag diskutiert. Als Anerkennung der kommunalen Selbstverwaltung plädiert der Delitzscher OBM daher wie auch andere für Fördermittel-Pauschalen. Vor Ort und ohne lange Antragsverfahren wüsste man am besten, wo Mittel benötigt und am effizientesten eingesetzt werden können, behauptet Wilde.

Von Christine Jacob