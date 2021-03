Delitzsch

„Wir brauchen Impfeinsätze vor Ort und das schnell!“, fordert der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde. Die größte Stadt im Landkreis Nordsachsen ist 70 Kilometer vom Kreisimpfzentrum Belgern entfernt, dessen Standort der Freistaat festgelegt hatte.

Rund 5000 Menschen in Delitzsch und den Ortsteilen sind älter als 70 Jahre, viele können das Onlineimpfportal nicht bedienen, rufen Dutzende Male vergeblich bei der Hotline des Freistaates an. „Die Geduld der Menschen ist am Ende und mittlerweile auch meine“, schildert das Stadtoberhaupt aufgebracht. Von einer Videokonferenz am 1. März 2021 mit Staatsministerin Petra Köpping (SPD) hatte sich Manfred Wilde Zuversicht stiftende Botschaften erwartet. Er sei jedoch bitter enttäuscht worden.

Impfbusse kommen nicht nach Delitzsch

Er habe erfahren, dass die wenigen Impfbusse im Freistaat nicht mal in die Nähe von Delitzsch kommen und an Impfungen durch die Ärzteschaft vor Ort noch lange nicht zu denken sei. Nicht einmal fünf Prozent der in Nordsachsen lebenden Menschen sind nach über zwei Monaten nach Beginn der Impfkampagne geimpft. Für einen Impfeinsatz in Delitzsch bietet Manfred Wilde das Bürgerhaus der Stadt Delitzsch unentgeltlich als ortsfestes Behelfsimpfzentrum an und kommt damit auf sein Angebot vom Herbst letzten Jahres zurück. „Die Immobilie steht zur Verfügung. An uns soll es nicht liegen!“

