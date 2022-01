Delitzscher OBM zu Corona-Demos: „Wir sind hier liberaler als im Erzgebirge“

Delitzsch

Im Jahresinterview zieht der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) Bilanz zu 2021, wertet die Corona-Proteste in der Stadt und blickt auf das Wahljahr 2022.

Wenn wir in diesem Interview wieder traditionell aufs Jahr blicken, und ich nun bitten würde, das Thema Corona auszuklammern – wäre das realistisch machbar, kann man die Stadt Delitzsch im Jahr 2021 abseits von Corona betrachten?

Nein, das kann man nicht. Und trotzdem würde ich versuchen, es nicht unter Priorität 1 einzuordnen. Trotzdem hatte es natürlich auf alle Bereiche Einfluss: In die Familien hinein, in der Wirtschaft, auf das Finanzwesen. In der globalen Wirkung weiß natürlich jeder, dass manches nicht mehr so einfach ist, ob das nun die Lieferkette für eine Waschmaschine ist oder bis hin zu der Ankündigung geht, dass Toilettenpapier 20 Prozent teurer wird, um es jetzt mal etwas salopp zu formulieren.

Das betrifft die Bürgerinnen und Bürger. Die Stadt beziehungsweise Stadtverwaltung und letztlich der hier lebende Mensch ist konkret aber natürlich auch betroffen, wenn wir von Lieferketten sprechen und manches Bauprojekt der Stadt so ins Stocken gerät. Blickt man da sorgenvoll aufs neue Jahr und all die Dinge, die da gemacht werden sollen vom Badbau bis zu kleineren Projekten?

Man begreift mehr und mehr, dass wir global betrachtet unmittelbar vor einer größeren Zäsur stehen. Eine Zäsur, die man als epochal bezeichnen kann. Aber das muss uns jetzt nicht existenzielle Sorgen bereiten. Man kann sich darauf einstellen und wir hier in Ostdeutschland können vielleicht noch eher mit solchen Problemen umgehen, da wir das aus früheren Zeiten kennen. Was mir eher Sorgen bereitet ist, dass sich mehr Menschen in ihrem Sozialverhalten beginnen zu verändern. Nach fast zwei Jahren Pandemie gehen bestimmte Komponenten des Sozialen und der Solidarität verloren, das Vereinsleben leidet darunter, ebenso die Gastronomie, der kleinteilige innerstädtische Einzelhandel und auch die Kultur.

In Delitzsch hat es bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen anders als in manch anderen Orten keine Radikalisierung gegeben, es läuft einfach friedlich. Ist man da als OBM ein Stück weit auch stolz auf die Bürger, dass es so ruhig bleibt?

Vielleicht sind wir hier anders sozialisiert als in anderen Regionen, fühlen und denken vielleicht auch differenzierter. Wir sind hier eher preußisch geprägt. Und das heißt, sich bestimmten Situationen pflichtgemäß stellen. Ich weiß, das hört sich ein bisschen denkwürdig an. Wir sind hier vielleicht ein Stück weit liberaler als im Erzgebirge. Stolz bin ich aber eher auf die erbrachten Leistungen von Mitgliedern der Rettungsdienste, in den Krankenhäusern, den Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Man erträgt und schultert duldsam die Folgen der Pandemie im positiven Sinne. Man weiß nie was kommt, aber es scheint bisher zu gelingen, das Miteinander doch noch im Blick zu behalten und das macht schon stolz.

Das Epoche machende Thema für Delitzsch ist abseits dieser Weltlage ja der Badbau. Über Jahrzehnte ist es nicht gelungen, in Delitzsch ein Hallenbad zu errichten. Wird es diesmal wirklich? Immerhin sind nun schon Mehrkosten klar und man unkt, dass auch die Schmerzgrenze von 24 Millionen Euro gerissen wird …

Dann stelle ich mal die Frage, was denn die Alternative wäre? Wenn es nach mir geht, wird es werden. Sicherlich mit Knirschen und viel Reibereien. Aber das ist bei einem so komplexen Vorhaben nicht anders zu erwarten. Ein Projekt dieser Größenordnung hat immer schon zu Diskussionen geführt. Und wir müssen bedenken, was Pflichtaufgabe ist – und das ist in erster Linie beim Bad nun mal das Schulschwimmen. Hinzu kommt, dass die Sanierung der Artur-Becker-Oberschule nur umzusetzen sein wird, wenn wir das Lehrschwimmbecken dort herausgelenkt haben. Es steht der Stadt auch gut zu Gesicht, so etwas im Sinne einer Freizeit- und Sporteinrichtung zu schaffen. Zu einer Zeit, die es nicht einfacher macht, das gebe ich gerne zu. Ich bin ob des Standorts zufriedener als an der Sachsenstraße im Norden, wo die Wünsche so weit ausuferten, dass man es nicht hätte stemmen können. Insofern hat die städtebauliche Begrenzung in der Elberitzstraße auch etwas Gutes.

Das Bad hat also Priorität. Und dann?

Ja, das Bad hat Priorität, denn die Planungsarbeiten sind weit vorangeschritten. Gleich danach, gefühlt als Priorität eins plus kommt die Artur-Becker-Oberschule. Wenn das Bad 2024 fertig ist, geht es mit der Schule weiter. Wobei die Vorplanungen bereits im kommenden Jahr beginnen werden. Dabei werden wir uns festlegen müssen, ob wir das Schulgebäude sanieren oder uns an einen Neubau wagen. Die ökologisch-politischen Rahmenbedingungen mit den CO2-Bilanzen und zunehmenden Besteuerungen werden uns einiges abfordern. Dann sind auch noch die Fertigstellung der Erweiterung des Ehrenberg-Gymnasiums am Haus Reime zu nennen, an dem wir durch die Zweckvereinbarung finanziell beteiligt sind, und der Baubeginn des Förderschulzentrums mit Sporthalle in der Richard-Wagner-Straße durch den Landkreis.

Was sind weitere Dinge, die konkret 2022 für Delitzsch die Priorität haben?

Auf jeden Fall die Umsetzung der Bebauungspläne. Sodass es zum Beispiel mit dem Wohngebiet Schkeuditzer Straße losgeht. Wir werden auch mit der Erschließung des Wohngebietes in Delitzsch-West beginnen. Ein ganz großes Thema ist natürlich ebenso das Areal des ehemaligen Biomassekraftwerks auf dem Gelände der Zuckerfabrik. Da scheint nun Bewegung ins Verfahren zu kommen, denn das Entsorgungskonzept für die Abfallstoffe und baulichen Anlagen liegt vor. Wir könnten mehr Zuzüge haben, wenn die Baugrundstücke da wären. Es geht um ein städtebaulich gesundes Wachsen und Verdichten der urbanen Räume. Da ist es besser, industrielle Brachen zu beseitigen und neu zu bebauen, als wertvollen Naturraum in Anspruch zu nehmen. Ein ganz großes Projekt ist aber auch der Neubau von Pflanzen-Richter. Das waren harte genehmigungsrechtliche Verhandlungen. Das Unternehmen wird damit nach Magdeburg hier in Delitzsch den modernsten Standort errichten.

Manches davon zieht sich schon seit Jahren hin …

Ja, es ist für den Bürger oft nicht so ersichtlich, dass sich die Genehmigungsverfahren lange hinziehen. Im Falle des Biomassekraftwerks zum Beispiel aber natürlich völlig berechtigt. Denn neben den Kosten geht es dort auch um zertifizierte Abbruch- und Entsorgungskonzepte und -nachweise.

Wenn alle diese Baugebiete gelingen, wird Delitzsch etwa 1000 neue Einwohner gewinnen. Schafft das die Stadt, vor allem in Sachen Kitas und Schulen?

Ja, das haben wir bereits analysiert. Es wird ja auch nicht gleich alles bebaut und es sind plötzlich 250 Bauwillige und 1000 neue Menschen da. Insofern wird das machbar sein für die Stadt. Wir haben schon Kapazitäten im Kita- und Schulbereich ausgebaut und das wird passen.

Wenn Dinge sich ziehen, macht es Bürger unzufrieden. So wird seit Jahren von der Beseitigung des Bahnübergangs in der Leipziger Straße gesprochen, aber es tut sich nichts, es geht nach Ansicht mancher einfach nicht vorwärts …

Es geht schon vorwärts, denn die Vorplanung ist nicht nur bestätigt, sondern läuft bereits. Auch die beiden Kreisverkehre sind planerisch bereits bestätigt, also der an der Richard-Wagner-Straße und der am Bahnweg beziehungsweise PEP-Markt. Der maßgebliche Vorhabensträger ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Da braucht es Geduld, denn die Gelder müssen im Haushalt des Freistaates bereitgestellt werden. Und es geht ja auch um die Eisenbahnunterführung, die durch die Deutsche Bahn mitgetragen werden muss.

Die Stadt hat aber ihre Hausaufgaben gemacht?

Ja. Wir haben vor allem alle Partner an den Tisch geholt und hart miteinander gerungen, um unsere städtischen Ziele zu verdeutlichen. Wir sind vorbereitet und haben die Eigenmittel für den kombinierten Rad- und Fußweg für die Unterführung im Blick. So konnten wir auch ein Grundstück erwerben, damit überhaupt der Kreisverkehr im Bereich Richard-Wagner-Straße möglich wird. Hinzu kommen zu berücksichtigende Erschließungsplanungen für das Gelände der Walzenmühle – wo ein neues Wohngebiet im Genehmigungsverfahren ist – und das Sondergebiet am Wasserturm. Die einzelnen Bestandteile müssen wie ein Uhrwerk ineinandergreifen.

Zur Person Dr. Manfred Wilde ist 59 Jahre alt, er ist Historiker und Diplom-Museologe. Er hat eine handwerkliche Berufsausbildung zum Elektromonteur und ist Reserveoffizier. Seit 2008 ist er parteiloser Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch und amtiert bereits in seiner zweiten Amtszeit. Zuvor leitete er das Museum im Barockschloss Delitzsch. Er wirkt in verschiedenen Gremien mit und bekleidet zahlreiche Ehrenämter. Manfred Wilde ist in zweiter Ehe verheiratet und dreifacher Vater.

2022 könnte auch das Jahr werden, in dem Sie wiedergewählt oder auch abgewählt werden. Inwieweit haben sie da Muffensausen oder ähnliches?

Es ist ein demokratischer Prozess und insofern ist es ein gesunder Wettbewerb, dem man sich stellt oder dem man sich nicht stellen würde, wenn man nicht die dafür notwendige Energie hätte. Ich habe auch ein gesundes Selbstbewusstsein, denn die Aufgabe gibt auch Erfüllung. Es bereitet mir wirklich Freude, die Dinge als OBM anzugehen. Nicht zuletzt auch, weil man in der Stadtverwaltung, im Stadtrat, den Zweckverbänden, der Wohnungsgesellschaft und in den Stadtwerken gute Teamplayer hat. Das haben auch die Einsatzbereitschaft in der Bewältigung der Corona-Pandemie und die Durchführung unzähliger gemeinsamer Bauvorhaben gezeigt.

Sie hätten Lust auf nochmal sieben Jahre OBM sein und würden gerne die Übergabe vom neuen Bad machen?

Ja. Das Bad ist das eine. Wenn es nach meinen Prioritäten geht, sind mir die Artur-Becker-Schule und die zahlreichen Infrastrukturmaßnahmen genauso wichtig. Ich versuche die Stadt immer als Gesamtheit zu begreifen. Dabei wünsche ich mir, dass sich die Menschen trotz vieler Probleme, die von außen einwirken, in unserer Stadt wohlfühlen und glücklich sind.

Von Christine Jacob