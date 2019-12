Delitzscher OBM zum Bad: „Die Pflicht kommt vor der Kür!“

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch hat viele Aufgaben zu bewältigen, teils gibt es massive Kritik an der Stadtverwaltung. Im Interview reagiert der Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) auf so manchen Kritikpunkt aus der Bevölkerung.

Frage: Sie sagten 2018 mal, Geld sei eigentlich nicht das Problem und ausreichend da, aber es gäbe nicht genug Firmen. Wie ist es jetzt?

Antwort: Es ist nach wie vor so. Es hat sich sogar noch verschärft. Das haben wir bei Ausschreibungen wie zum Beispiel für die Kita Regenbogen oder den Hort Loberaue daran gemerkt, dass manchmal nur ein oder zwei Angebote reingekommen sind. Oder es gab Abwehrangebote.

Das heißt, die Stadt muss so manche Kröte schlucken und ist gezwungen solche Angebote doch anzunehmen, denn Fördermittel sind zweckgebunden und müssen zu bestimmten Zeiträumen verbraucht werden. Was also tun?

Wir könnten den Bau einstellen und warten einfach mal bis die Situation günstiger ist. Auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber uns Aufgaben wie Kita-Kapazitäten durch den Rechtsanspruch aufgegeben. Es ist konsequent eine Baumaßnahme zu Ende zu bringen, nochmal nachzuverhandeln, ob es Möglichkeiten auf Fördermittel gibt oder gegebenenfalls Aufgaben, die nur einer Verschönerung gedient hätten, auch mal wegzulassen. Oder eben das Geld aus einem anderen Budget wie dem für Grünanlagen zu nehmen. Das ist ein Spagat, in dem wir uns bewegen.

Gerade in letzter Zeit hat es Angriffe auch konkret gegen Sie als Person gegeben, dass Delitzsch nicht grün genug ist. Was entgegnen Sie?

Man erklärt und erläutert immer wieder. Dafür sind auch die Bürgerdialoge da. Wir haben bestimmte Pflichten, wenn es um die Gefahrenabwehr geht. Ich möchte nicht in eine solche Situation kommen wie 1996 damals die Gemeinde Döbernitz, als eine Schwangere von einem maroden Baum erschlagen wurde. Insofern: Wir haben die Pflicht, Bäume zu begutachten und zu reagieren.

Und beim Wallgraben stellt sich die Frage, was man gekonnt hätte, wenn ein schon jetzt stark geneigter Baum nächstes Jahr umgebrochen wäre und die neue Dichtungsschicht beschädigt hätte. Ich komme ja selber aus der Umweltbewegung von 1989 und kann das Interesse der Bürger nachvollziehen, aber man muss nach entsprechenden Gutachten auch rational entscheiden. Es ist ein sehr emotional betrachtetes Thema, gerade bei der heutigen Klimadiskussion und es tut mir auch leid, in anderen Fällen pilzerkrankte Bäume wegnehmen lassen zu müssen.

Delitzsch wächst, durch Bauprojekte wie das auf dem Gelände der einstigen Zuckerfabrik muss man mit nochmal fast 2000 Menschen mehr rechnen. Ist die Stadt wirklich gewappnet, was Infrastruktur wie Kitas und Schulen angeht? Die Artur-Becker-Oberschule ist marode ...

Auch da müssen wir einen Spagat meistern. Es wäre das Schlimmste, wenn man einem gesetzlichen Anspruch auf Kita-Plätze nicht gerecht wird. Andererseits ist es auch nicht gut, wenn man einen Kindergarten bei der demografischen Prognose dann in zehn Jahren halb leer stehen hat. Wir haben Wohngebiete wie zum Beispiel die Sandmark, die in fünf bis zehn Jahren durch sind mit den Kleinkindern. Und dann haben wir andere wie die jetzt entstehenden, wo es erstmal andere Entwicklungen gibt. Aber: Die Baugrundstücke werden ja nicht auf einmal entstehen und demzufolge auch nicht auf einmal zu viele Kinder da sein. Da spielen auch noch viele andere Faktoren eine Rolle. Wir sind fit in Sachen Kitas und Grundschulen sowie Horte. Was zum Beispiel die Artur-Becker-Oberschule betrifft, sind wir auf einem guten Weg und haben Fördermittel in Aussicht. Wir werden 2020 mit Planungen beginnen, wie wir mit diesem Schulstandort umgehen.

Eilenburg wirbt damit, das Beste an Leipzig zu sein. Hat Delitzsch sowas nicht nötig? Oder ist Delitzsch sogar besser?

Ein guter Slogan. Und eine gute Kampagne. Glückwunsch an Eilenburg!

Aber so eine Marketingkampagne ist ja nicht immer ganz preiswert. Das Geld kann man auch für andere Dinge ausgeben und wir haben andere Prioritäten.

Die wären zum Beispiel?

Eine lebendige Innenstadt zu unterstützen und eine Stadt kurzer Wege zu schaffen. Marketing ist nie verkehrt, der Schwerpunkt liegt momentan bei baulichen Investitionen.

Ausblick 2020: Was sind die drei wichtigsten Projekte in Delitzsch?

Die beginnende Umsetzung des Baugebiets auf dem ehemaligen Zuckerfabrikgelände, das ist städtebaulich das prägendste. Die planerischen Vorbereitungen für die Artur-Becker-Schule, konkret die Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung für den Architektenwettbewerb unter Einbeziehung der Lehrer und Schüler. Und der Abschluss der Kita-Infrastruktur-Projekte.

In der Liste der drei wichtigsten ist das Bad in der Sachsenstraße zunächst also nicht dabei? Wieso? Scheitert es am Geld?

Darüber gibt es noch keine Entscheidung im Stadtrat. Kritisch sind die zu erwartenden langfristigen Betriebskosten und nach wie vor gilt: Die Pflicht kommt vor der Kür!

Interview: Christine Jacob

