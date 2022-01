Delitzsch

Die Feuerwehrleute in Delitzsch haben Post vom Oberbürgermeister. In einem umfangreichen Schreiben wendet er sich an die Ehrenamtlichen in Delitzsch und den Ortsteilen sowie die Alters- und Ehrenabteilung.

Feuerwehrleute werden gelobt

Manfred Wilde (parteilos) schreibt in dem Brief, er habe sich 2021 über die tatkräftigen Einsätze gefreut. Zudem zollt er Respekt für die Vielzahl an Einsätzen. 330 Einsätze hat zum Beispiel die Ortsfeuerwehr Delitzsch im Jahr 2021 absolviert und bewegt sich damit im Schnitt der vergangenen Jahre. Es seien jedes Mal Momente gewesen, in denen die Ehrenamtlichen ihre Familien und Freunde zurückließen, um anderen Menschen zu helfen. Dafür, dass die Feuerwehrleute letztlich ihre eigene Gesundheit riskiert haben, danke er herzlich, so der Oberbürgermeister in dem zweiseitigen Brief.

Ehrenamt unter erschwerten Bedingungen

Dabei ruft das Stadtoberhaupt auch in Erinnerung, dass das Feuerwehr-Ehrenamt momentan unter erschwerten Bedingungen stattfindet. So sind zum Beispiel Ausbildungsdienste ausgesetzt worden, sodass neben regelmäßigem Training auch der Kontakt der Ehrenamtlichen untereinander fehlt. Diese Entscheidung, an der auch der OBM mitwirkte, sei nicht leichtgefallen – doch letztlich würden die Gesundheit der Feuerwehrleute und die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit zählen.

Von cj