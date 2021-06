Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Oberbürgermeister lehnt Digital-Stadtrat ab

Auf erneute Kritik des Delitzscher SPD-Stadtrats Siegfried Schönherr hat sich Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) persönlich gegen digitale Stadtratssitzungen ausgesprochen. „Demokratie lebt von direkt da sein“, betonte das Stadtoberhaupt. Die SPD fordert im Eindruck der Pandemie und aus Infektionsschutzgründen seit gut einem halben Jahr, dass auch in Delitzsch digital getagt werden kann – mindestens in der Hybridform wie sie beispielsweise Bad Düben möglich macht. Dort könnte ein Teil der Stadträte, deren technische Möglichkeiten daheim digitale Sitzungen nicht hergeben, im Rat- oder Bürgerhaus vor Ort sein und der andere Teil würde digital zugeschaltet. Wilde sieht aufgrund des Hygienekonzepts und der Tatsache, dass nicht alle Stadträte die technischen Voraussetzungen haben, keine Veranlassung für Digital-Sitzungen. Diese würden die Gefahr in sich tragen, dass es zu technischen Übertragungsfehlern kommen kann. Auch Auszeiten der Fraktionen etwa für Beratungen seien damit nicht möglich.

Rackwitz sucht Wahlhelfer

Es sind noch knapp vier Monate Zeit, dann wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Für den Wahltag am 26. September sucht die Gemeinde Rackwitz bereits nach Wahlhelferinnen und -helfern für die Vorstände in den Wahllokalen. Diese können in zudem in der Briefwahlauszählstelle im Rathaus der Gemeinde Rackwitz mitarbeiten. Interessenten melden sich über die Internetseite der Kommune www.gemeinde-rackwitz.de und das bereitgestellte Formular „Bereitschaftserklärung zur Mitarbeit in einem Wahlvorstand“ oder fordern dieses telefonisch unter 034294 7110 oder via E-Mail an info@gemeinde-rackwitz.de an.

Schwimm-BI hat Ideen fürs Bad-Shuttle

Auch dieses Jahr soll es wegen des geschlossenen Delitzscher Freibads wieder ein Bus-Shuttle-Angebot zu einem anderen Bad geben. Das Bad-Shuttle ins Natursportbad Bad Düben wurde im vergangenen Jahr allerdings teils schlecht und an manchen Tagen gar nicht genutzt. „Es sollten andere Lösungen her“, regt die Bürgerinitiative Schwimmen in Delitzsch (SiD) an. Vielleicht müsse auch über Ländergrenzen hinweg an Bäder wie Roitzsch oder Landsberg gedacht werden. In einer Umfrage der SiD habe sich auch die Schladitzer Bucht als sehr beliebt erwiesen. „Vor allem mehr als zweimal am Tag sollte die Fahrt möglich sein“, so die SiD.

Wohnungsgesellschaft Delitzsch setzt Drohne ein

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) hebt ab sofort auch mit einer Drohne ab. Mittels der fliegenden Kamera sollen repräsentative Videos gedreht und Schäden an Gebäuden effektiver und schneller erkannt werden. Aus der Vogelperspektive sind Dächer und Fassaden ohne großen Aufwand leichter überprüfbar, beispielsweise nach einem Sturm oder Unwetter. Sobald die WGD-Drohne eine Runde dreht, werden die Mieter rechtzeitig darüber in Kenntnis gesetzt. „Es werden keine private Aufnahmen oder Aufnahmen von Wohnungen gemacht “, so die WGD.

Von lvz