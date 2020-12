Delitzscher Optiker haben diamantene und silberne Meisterehren im Blick

Delitzsch

Cathrin Epperlein hat den Diamantenen Meisterbrief ihres Vaters mitgebracht. Der Meister des Augenoptikerhandwerks zählt nun aber schon 92 Jahre. Wegen der turbulenten aktuellen Corona-Lage kommt er jedoch nicht persönlich zum Termin. Es ist etwas mehr als 60 Jahre her, dass er die Handwerksmeister-Würde erlangte. Er hatte bereits 1954 sein Geschäft am Markt eröffnet. Nun hatte er die Anforderung der Jubiläumsurkunde initiiert. Denn diese bekommt man nicht automatisch. Datenschutz. Die Jubilare müssen sich bei der Handwerkskammer melden.

Aber nun kamen die Ehrungen gleich im Dreierpack bei Epperlein-Optik an: Cathrin Epperlein, die bereits seit 1991 Meisterin ist, bekam den Silbernen Brief ebenfalls nachgeliefert. Mitarbeiter André Müller ist derjenige, der 2020 tatsächlich auf die runden 25 Jahre in Meisterwürden zurückblicken kann. Er hatte als Jugendlicher zum Bekanntenkreis von Cathrin Epperlein gehört. Weil das Studium im Bergbautechnik dann doch nicht das Richtige war, hatte er einfach nachgefragt, ob eine Lehrstelle beim Optiker frei wäre. 1990 fing er die Ausbildung bei Hans-Dieter Epperlein an. Der war 1957 an die Eilenburger Straße gezogen, wo er sich den Laden zuerst noch mit einem Zigarren- und Tabakwaren-Geschäft teilte.

Die beste Entscheidung

André Müller sagt heute über die Entscheidung für den Augenoptiker-Beruf: „Es war die beste meines Lebens.“ Er hat ein Zusatzstudium als Optometrist absolviert. Er kann Vorsorgeuntersuchungen durchführen und dabei Auffälligkeiten feststellen, die auf grauen, grünen Star, Makula­-De­ge­ne­ra­tion hinweisen, bei denen sich der Gang zum Augenarzt empfiehlt.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich viel geändert: Cathrin Epperlein kann noch Vergleiche auf die Anfänge der Ausbildung zu DDR-Zeiten zurückblicken. Noch während ihres Meisterstudiums kamen die neuen, westlichen Geräte ins Spiel. Kontaktlinsen, mit denen sich vorher nur Spezialisten befassten, waren plötzlich gang und gäbe.

In der heutigen Arbeitswelt ist eine richtig angepasste Brille vielfach nicht mehr wegzudenken. Der Bedarf wächst mit der Zunahme von Bildschirmarbeitsplätzen. Es fällt auf: Immer mehr Kinder haben mit Kurzsichtigkeit zu kämpfen. „Es ist wichtig, öfter in die Ferne zu schauen“, raten die beiden Augenoptikermeister. Dafür sind die menschlichen Augen eigentlich gemacht.

Schon als Kind gern an Brillen geschraubt

Die Augenoptiker verhelfen nicht nur zu Durch- und Klarsicht, sie sind auch für den ansprechenden Anblick zuständig. Brillenfassungen werden heutzutage mit Bedacht ausgesucht. Schulungen für Gesichtstypologie und Farbenlehre gehören deshalb dazu. Und in der Werkstatt geht es immer noch ums Handwerk. So sei die Meisterausbildung auch „wichtig, um das Handwerk zu erhalten“, betont Cathrin Epperlein. Ihr Vater ist Optiker, also gab es für die Tochter gar keine andere Perspektive? „Ich hätte alle Möglichkeit gehabt, einen anderen Beruf zu ergreifen. Aber ich habe schon als Kind gern Brillen auseinandergeschraubt“, erklärt Cathrin Epperlein. Seit Anfang des Jahres wird der Meistertitel auch als Bachelor Professional anerkannt.

