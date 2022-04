An Häusern von Grand City Property im Delitzscher Osten werden Balkone angebaut. Die stoßen auf wenig Gegenliebe. Haben Mieterinnen und Mieter mit Protestaktionen wie Unterschriften eine Chance?

Im Delitzscher Osten sollen an vielen Häusern Balkon-Anbauten erfolgen so wie hier nach dem Muster in der Rathenaustraße - der Großteil der Mieterinnen und Mieter möchte das aber nicht. Quelle: Christine Jacob