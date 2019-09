Delitzscher Pep-Markt nach Umbau offiziell übergeben

Delitzsch

Drei Scheren, ein rotes Band, drei Schnitte. Center-Manager Frank Westmeier, Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Kiesewetter setzten so den Abschluss der millionenschweren Investition im Delitzscher Pep-Markt. Das Center hat Struktur und Aussehen in den vergangenen anderthalb Jahren gewandelt. Am Freitag wurde es offiziell übergeben.

Eine Kundin, die gerade den Banddurchschnitt erlebte, war Ursula Kürsten. „Ich kaufe öfter im Rewe ein“, erzählte die 83-Jährige, die sich für den Besuch aufs Rad schwingt. „Wenn ich etwas günstig brauche, komme ich her“, sagte eine 29-Jährige, die gerade eine Stoffhöhle für ihre Katze zum Auto trug.

Zentraler Anlaufpunkt

„Das Center ist für viele, auch aus dem Umland zentraler Anlaufpunkt“, kommentierte Manfred Wilde. „Als Stadt freuen wir uns, dass der Standort für den großflächigen Einzelhandel an Qualität zugenommen hat. Er ist wichtig für die Kundenbindung an die gesamte Stadt. Er ist verkehrstechnisch gut angebunden, ohne Wohnbereiche zu durchqueren.“ Dabei sei nicht nur der Pep-Markt gemeint, unter dessen Dach unter anderem Baumarkt, Elektronikhandel und Supermarkt vereint sind, sondern das gesamte Gebiet samt Pflanzen-Richter.

Langfristige Mietverträge

„Der Standort ist durch langfristige Mietverträge gesichert“, betonte der Center-Manager. „Denn Beratung ist wieder wichtig. Deshalb setzen unsere Mieter auf größere Flächen.“

Von Heike Liesaus