Delitzscher Politik stoppt Sportbad-Pläne nach Debatte mit viel Polemik

Delitzsch

Diese Entscheidung mobilisierte die Massen. Der Rathaussaal am Donnerstagabend war nahezu überfüllt. Scharenweise waren die Bürger gekommen. Es fielen Buhrufe und harte Worte. Die wichtigste Entscheidung des Stadtrates seit Langem stand an. Die Frage: Wird das Sportbad in der Sachsenstraße weiter geplant und schließlich gebaut, obwohl es sich die Stadt nach Aussage der Verwaltung so wohl nicht leisten kann? Es wurde mit allen Tricks der Kommunalpolitik gearbeitet.

SPD und Linke drohen mit rechtlichen Schritten

Zur Galerie Vertreter beider Bürgerinitiativen (BI), der Schwimmen in Delitzsch (SiD) mit Handtüchern und der Pro Sportbad-BI mit blauen Westen, waren in der Stadtratssitzung erschienen. Es fielen teils auch Buhrufe, es wurde aber auch für Redebeiträge der Politiker im Gremium applaudiert.

Zunächst beantragten SPD und Linke, dass der an diesem Abend zu diskutierende Antrag zur Neuausrichtung und dem Stopp der Pläne in der Sachsenstraße in die Ausschüsse verwiesen wird. Man wolle vier Wochen länger Zeit haben, um einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten, dem alle Fraktionen folgen können. Gegen dieses Schieben in die Ausschüsse stimmte ein Großteil des Stadtrates. Die Antragsteller von SPD und Linke sehen darin einen Rechtsbruch und kündigten an, dagegen vorzugehen. Momentan sind in Delitzsch die Ausschüsse ausgesetzt, seit SPD und Linke gegen deren Besetzung geklagt hatten.

Stopp-Plan beschlossen

Nach Diskussion und weiteren Versuchen vor allem der SPD, die Sportbad-Pläne in der Sachsenstraße durchzubekommen, kam schließlich der Antrag zur Neuausrichtung auf die Agenda. Mit einer Mehrheit von 20 Ja-Stimmen, es wurde namentlich abgestimmt, wurden die Sportbad-Pläne am Donnerstagabend nun beendet. Auch der Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) sprach sich mit sehr klaren Worten gegen den Bau in der Sachsenstraße und für die Neuausrichtung aus. Man müsse bedenken, was sich Delitzsch leisten kann – und ein Komplexbad wie in der Sachsenstraße angedacht könne sich die Stadt nicht leisten.

Vertreter des Fraktionsbündnisses hatten den Antrag zur Neuausrichtung Ende Januar eingebracht und vorgestellt. Quelle: Wolfgang Sens

Damit ist der Antrag auf Neuausrichtung der Bäderlandschaft, der vor einem Monat von einem Fraktionsbündnis aus CDU, Freien Wählen und Bürgerinitiative Menschenskindern (FWG/BIM) sowie dem Grünen-Stadtrat eingebracht wurde, bestätigt worden.

Gegenantrag vom Tisch

Der in Reaktion auf dieses Papier gestellte Gegenantrag von SPD und Linker, der überdies Sauna und Massageräume wollte, fand nicht genügend Unterstützer. Der Änderungsantrag der AfD, der grundsätzlich den Antrag zur Neuausrichtung unterstützte, aber noch Alternativplätze wie das Bürgerhaus-Areal einbrachte, fand ebenfalls nicht genügend Unterstützung.

Freibadareal im Fokus

Das heißt nun: Es wird nicht länger an einem Sportbad in der Sachsenstraße geplant, solch ein Bau ist mit diesem Donnerstagabend beerdigt. Dafür kann nun an einem anderen Projekt gearbeitet werden. Am Standort des Freibades soll das Schwimmerbecken gemäß des beschlossenen Papiers nun im Wesentlichen in Größe und Funktionalität erhalten bleiben und das Nichtschwimmerbecken bedarfsgerecht umgebaut werden.

Am Standort Elberitzmühle wird festgehalten. Quelle: Wolfgang Sens

Gleichzeitig soll laut diesem Antrag prioritär am Standort in der Elberitzstraße die Neuerrichtung eines Hallenbades mit 6 Bahnen (a 25 Meter), die über einen bis 1,80 Meter Wassertiefe zu fahrenden Teilhubboden und über einen 1-Meter Sprungturm verfügt, konzipiert werden. Auch dafür, dass Areal attraktiv für Kinder zu gestalten, gibt es Vorschläge.

LVZ bleibt dran

Die LVZ wird hier in Kürze ausführlicher über die Stadtratssitzung berichten und die Debatte näher beleuchten, das Stimmverhalten beleuchten und die wichtigsten Aussagen zusammenfassen.

Von cj