Delitzscher Polizei sucht Opfer von Fahrraddiebstahl

Delitzsch

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen sucht die Delitzscher Polizei nun nach Diebstahlsopfern. Den Geschädigten seien in der Nacht vom 30. zum 31. Dezember vergangenen Jahres ein Fahrrad oder Teile des Fahrrads am Unteren Bahnhof in Delitzsch entwendet worden, teilte die Polizei mit. Auch werden Zeugen gesucht, die damals Diebstahlshandlungen, Sachbeschädigungen oder ähnliche Straftaten in diesem Bereich beobachtet haben.

Auch Zeugen gesucht

Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von LVZ