Delitzscher Polizisten kontrollieren Radfahrer mit Alkohol und Drogen

Delitzsch

Die Beamten die Polizeireviers Delitzsch mussten an diesem Wochenende Anzeigen gegen zwei Radfahrer fertigen. Der erste Radfahrer fiel den Polizisten am Sonnabendabend im Bereich des Unteren Bahnhofs auf. Eine Alkoholkontrolle zeigt ein Ergebnis von 1,1 Promille an. Der Zweiradfahrer, ein junger Mann, muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der zweite Radfahrer, der ebenfalls im Bereich des Bahnhofes kontrolliert wurde, muss jetzt mit einer Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel rechnen. Die Polizisten stellt bei dem Mann den Besitz von Cannabis fest.

Von lvz