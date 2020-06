Delitzscher Quartier-Zentrum reagiert mit Innovation auf Corona-Zeiten

Delitzsch

Vieles spielt sich ja dieser Tage im virtuellen Raum ab. Auch beim Soziokulturellen Zentrum Delitzsch (SKZ) und das wartet nach den Corona-Schließzeiten mit einigen Neuerungen auf. Diese Veränderungen aber sind gleich am Eingang zum Freigelände wahrzunehmen: „Naschgarten“ verkündet das große Holz-Schild, was werden soll. Noch müssen die Früchte erstmal wachsen. Aber die Anfänge sind gemacht. Es sind nicht allein Beerensträucher und Bäume in die Erde gekommen. Zuvor musste auch der Bauwagen abgetragen werden, der vorher hier stand. Er war bunter Blickfang, aber inzwischen marode geworden. Ein hartes Stück Arbeit.

Anstoß aus dem Bundesfreiwilligendienst

Die Thujen-Hecke hat die Trockenzeiten nicht überlebt. Aber sie ist nicht ganz weg. Die Stämme wurden gleich zu einem Spalier umgebaut. Gefördert vom Kleinprojekte-Fonds der Cellex-Stiftung soll eine grüne Oase entstehen, ein Ort der Begegnung und des Lernens für alle Generationen, der Nachbarschaft. Initiatorin ist Bianca Lieske. Die 41-Jährige ist Diplomlandschaftsökologin und bringt sich derzeit per Bundesfreiwilligendienst ins SKZ-Geschehen ein. „Da stand am Anfang einfach die Idee, mehr Natur zwischen die Neubaublöcken zu bringen“, erzählt sie. Doch außerdem schafft das gemeinsame Werkeln, Beschauen und Austauschen übers Grünzeug Gemeinschaft. Schon beim Anlegen waren die SKZ-Mitarbeiter nicht allein, sondern der Verein Interkultur Delitzsch mit im Boot. Kinder des SKZ-Kreativkindergartens haben die Bienenweide rund um die Bühne angesät.

Die Kräuterspirale wurde beim Tag der Nachbarschaft Ende Mai angelegt. Quelle: Wolfgang Sens

Corona-Zeit initiiert neue Angebote

Die Änderungen im Quartier-Zentrum im Delitzscher Norden, die von den Corona-Bedingungen angestoßen wurden, reichen weiter. Angebote wurden modifiziert, einige sind dazugekommen. Den Einkaufsservice für Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen oder sonstigem Unterstützungsbedarf gab es schon, aber in Zeiten der Ausgangssperren erst recht. Am Nachbarschaftstelefon können nun Menschen Kontakt suchen, ihre Sorgen aussprechen, Hilfe finden.

Bewegung im Freien und Masken-Produktion

In der Nähstube „Stoffwechsel“ werden jetzt auch Nasen-Mund-Masken genäht. Hier werden ebenso anderweitig produzierte Masken angenommen und wieder verteilt. Der Sport im Freien wurde als Ersatz für die bestehenden Kurse zu denselben Zeiten auf den Weg gebracht. Damit gibt es nun Bewegung an der Luft sowie Austausch und Begegnung trotz Abstand. Was alles hilft, physisch und psychisch gesund zu bleiben.

Eine originelle Idee ist die „ Soziokultur im Beutel“. In den Stoffbeutelchen finden sich Material für kleine Bastelangebote zum Mitnehmen, Verteilen und Verschenken.

Podcast, Videos, Land-Versorung

Auf der Website des SKZ ist eine Podcast -Reihe gestartet, bei der die verschiedenen Menschen zu Wort kommen, um über Erlebnisse und Eindrücke zu berichten. Die ersten drei Hörstücke sind schon online. Da geht es mal um den Umgang in Corona-Zeiten, aber auch um die Entwicklung der Bürgerkriegssituation in Libyen.

Die Kulinarische Reise im Anwohnertreff Amselnest, Briefe und eine Schnitzeljagd, mit denen Kinder in der Zeit der Kontaktsperren etwas zu tun bekamen, stehen ebenfalls auf der Liste der SKZ-Taten. Geplant ist jetzt noch eine Vodcast-Reihe, das sind Videos für Bewegung, Sport, Tanz. Da wird mit Partnern aus dem Umfeld wie der Erasmus-Schmidt-Schule kooperiert. Neu im Plan ist auch die ländliche Versorgung. Der Einkaufs- und Änderungsservice, die aufsuchende Sozialraumarbeit und auch die „ Soziokultur im Beutel“ sollen derart ins Delitzscher Umland kommen.

