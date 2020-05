Delitzscher RB-Fans machen aus Pandemie-Ärger nützliche Aktion

Delitzsch

Diesmal geht’s nicht um selbstgenähten Mund-Nasen-Schutz: Der Delitzscher Fanclub von RB Leipzig hat Masken nähen und bedrucken lassen. Mal in den Vereinsfarben, mal schwarz-weiß, immer aber mit dem Vereins- und dem Delitzsch-Wappen. „Das hätten wir selbst nicht so hinbekommen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Stefan Höllein schmunzelnd. „Außerdem wollten wir auch gern etwas für Vereine in der Region machen.“ Denn es wurde aus dem Corona-Ärger und dem Zwang zur Maske etwas Erfreuliches gemacht und die Verkaufserlöse für einen guten Zweck gespendet.

Spendenübergabe in Corona-Zeiten: Eddy Drzisga, Finanzwart der Delitzscher RB Leipzig-Fans übergibt die Umschläge an Susann Neumann vom Förderverein der Diesterweg-Grundschule und Tiergarten-Leiterin Elisabeth Wiegand (rechts vorn). Quelle: Heike Liesaus

Der Traum vom Spaceball

Die Masken, die 3 Euro im Einkauf kosteten, gingen jeweils für 5 Euro weg. Insgesamt 465 Stück konnten bisher verkauft werden. „Der Verein hat noch etwas aufgerundet“, so Höllein. Insgesamt waren damit 1200 Euro zu vergeben. Da kam zuerst die Diesterweg-Grundschule mit ihrem Hort Am Rosengarten in den Blick. Denn zum Fan-Verein gehört Ines Bösel, die dort Erzieherin ist. Außerdem treten die SiTa’s, die Sing- und Tanzgruppe des Hortes, immer beim Sommerfest der RBL-Fans auf. Das muss diesmal ausgerechnet zum 10. und damit runden Geburtstag ausfallen. Indessen konnte Finanzwart Eddy Drzisga am gestrigen Montag einen Umschlag mit 600 Euro an Susann Neumann, der Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule, überreichen. Das Geld soll für ein Klettergerät namens Spaceball verwendet werden. Denn der Hof der Grundschule wird demnächst umgestaltet. Und um den Kletter-Traum wahr werden zu lassen, sind insgesamt 10 000 Euro nötig.

Geld für Raubtier-Komfort

Auch der Delitzscher Tiergarten braucht immer finanzielle Unterstützung und ist auch bei vielen der Delitzscher RB-Fans sehr beliebt. Also gingen die anderen 600 Euro aus den Masken-Verkaufs-Erlösen an den Mini-Zoo. „Das Geld werden wir wahrscheinlich für unsere neue Raubtieranlage einsetzen“, erklärt Leiterin Elisabeth Wiegand. „Da fehlt einiges am Feintuning. Zum Beispiel die neue Abwasserhebeanlage.“

Von Heike Liesaus