Delitzscher Regenbogen-Kita: Bau ist Herausforderung

Delitzsch

Diese Baustelle fordert alle Parteien. Das Kinderhaus Regenbogen, eine sehr beliebte Kita im Delitzscher Norden, wird im laufenden Betrieb umgebaut. Erzieher, Kinder, Eltern, Bauarbeiter – sie alle haben damit besondere Herausforderungen zu meistern. Doch nicht mehr lange.

Fertigstellung im Sommer

Wenn alles weiter so läuft, wird voraussichtlich im Juli Fertigstellung der Baumaßnahme sein. Seit gut einem Jahr wird an dem Gebäude in der Gellertstraße gewerkelt. Das Gebäude musste komplett entkernt werden, um es wieder auf Vordermann zu bringen. Angefangen wurde im nördlichen Gebäudeteil, dann kam die Mitte und nun der letzte Abschnitt. Das heißt: Es wurde und wird immer ein Abschnitt saniert und in den beiden anderen findet und fand weiterhin der Kita-Betrieb statt. Parallel konnte die Fassade erneuert werden, strahlt nun bereits in einem kräftigen Orangerot. „Für die Einrichtung ist der Bau eine echte Herausforderung, die sie gut meistern“, lobt Michael Richter, der seitens des Delitzscher Bauamtes das Vorhaben betreut. Personal und Eltern würden sehr unkompliziert mit der Maßnahme umgehen. Die Kinder sowieso.

Diverse Wanddurchbrüche wurden geschaffen. Quelle: Wolfgang Sens

Aktuell wird der dritte und letzte Bauabschnitt bearbeitet. Während sich in den anderen beiden Teilen des Gebäudes Kita-Leiterin Beate Gehlauf und ihr Team bereits freuen, „wie viel schöner“ alles mit modernen Wänden, Türen und Einrichtungen geworden ist, zeugt der letzte Abschnitt noch davon, dass das Anfang der 1980er-Jahre errichtete Gebäude in die Jahre gekommen war. Die gesamte Infrastruktur von den Sanitäranlagen bis zum Brandschutz muss auch da in Schuss gebracht werden, um heutigen Ansprüchen zu genügen. Zudem werden neue Wanddurchbrüche geschaffen und ein Aufzug installiert. Ein neuer Fluchtweg wird außerdem geschaffen. Zwar handelt es sich um einen Typenbau aus DDR-Zeiten, doch immer wieder gibt es Abweichungen und Überraschungen, sind Rohre anders verlegt.

Große Herausforderung

Die größte Herausforderung sei es „unter rollendem Rad“ zu bauen, sagt Michael Richter. Logistisch müsse man von Tag zu Tag neu entscheiden und das Beste aus der Situation machen. Das heißt auch: Machen die Kinder Mittagsschlaf, findet man eine „stille Beschäftigung“ für die Bauarbeiter, damit der Baustellenkrach nicht stört. Außer akustischer Natur gibt es allerdings keinerlei Begegnungen zwischen Bauteam und Kindern. Aus Sicherheitsgründen ist der jeweilige Bauabschnitt immer klar abgeriegelt gewesen.

Hier wird auch ein Aufzug eingebaut, der die Kita für Kinder mit Behinderung tauglich macht. Quelle: Wolfgang Sens

Der Bau bringt aber natürlich Unannehmlichkeiten mit sich. Verglichen mit der vor Jahren avisierten Schließung der Einrichtung sollte das aber ein Kinderspiel sein. Am Ende wird die Kita mehr Kapazitäten haben. 165 Plätze werden künftig zur Verfügung stehen. Das sind zwar nur fünf mehr als bislang insgesamt – wofür bestimmte Vorgaben des Landesjugendamts und Personalschlüssel verantwortlich sind – am Ende aber gibt es ein Plus von 23 Krippen- und 11 Kindergartenplätzen. Durch den Einbau des Aufzugs kann die Kita künftig auch integrativ handeln.

Von Christine Jacob