Delitzscher Regenbogen-Kita wird integrationsgerecht

Neue Technik für die Kindertagesstätte Regenbogen im Delitzscher Norden: Es wurde ein moderner Personenaufzug eingebaut. So kann die Kita Ansprüchen gerecht werden, die sie bislang noch nicht erfüllen konnte.

Integrative Möglichkeiten

Mit dem neuen Aufzug können nun auch Personen mit einer mobilen Beeinträchtigung die oberen Etagen der frisch sanierten Kita nutzen und diese wird somit integrationsgerecht. Der neue Personenaufzug ersetzt drei marode Kleingüteraufzüge, die komplett zurückgebaut wurden. Der neue Aufzug wird auch für den Transport von Speisen benutzt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 66 000 Euro.

Bauende naht

Insgesamt schreiten die Arbeiten an der Kita laut Stadtverwaltung gut voran. Die Einrichtung wird im laufenden Betrieb saniert. Dazu musste das Gebäude komplett entkernt werden. Es wurde und wird immer ein Abschnitt saniert und in den beiden anderen findet und fand weiterhin der Kita-Betrieb statt. Es wurden neue Wanddurchbrüche geschaffen, ein neuer Fluchtweg angelegt und die gesamte Infrastruktur von den Sanitäranlagen bis zum Brandschutz an heutige Standards angepasst. Die Fertigstellung kann voraussichtlich im August erfolgen. Nach der Sanierung ergibt sich ein Plus von 23 Krippen- und 11 Kindergartenplätzen.

